Profis negocia mais de R$ 76 milhões e contabiliza quase 29 mil adesões

Secretaria de Fazenda divulgou ontem, 3, o balanço parcial do programa; deste valor, R$ 32.690.640,53 já foram arrecadados pelo Município e a maioria das adesões (51,86%) ocorreu via internet, pelo site da Prefeitura

O Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2021, que foi disponibilizado no dia 20 de maio deste ano, já negociou um valor bruto na ordem de R$ 76.746.225,47, dos quais R$ 32.690.640,53 já foram arrecadados pelo Município. Foram 28.394 adesões, sendo 14.726 negociadas por meio do Profis On-line (51,86%) e 13.668 via Praça de Atendimento (48,14%).

Neste ano, a previsão do município é arrecadar mais de R$ 48 milhões em débitos vencidos até o final do programa. Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a Prefeitura está oferecendo todas as condições para que o contribuinte fique em dia. “Reeditamos o Profis para atender o contribuinte no momento da crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, que afetou a capacidade financeira das pessoas, além de buscar um incremento na arrecadação da dívida ativa”, apontou.

Em agosto, os contribuintes que aderirem ao Profis, até o dia 31, poderão obter 90% desconto na multa e juros para pagamento à vista, 80% em até cinco parcelas ou 40% de desconto na multa e juros para pagamentos em seis a 17 parcelas.

Para aderir ao programa basta acessar o portal da Prefeitura www.londrina.pr.gov.br e clicar no banner “Profis 2021”, localizado no topo do site. A página está disponível todos os dias, inclusive nos finais de semana, 24 horas por dia.

Outra alternativa é o atendimento presencial mediante agendamento através do site ou pelo telefone (43) 3372-4424, que também atende pelo whatsapp. Dúvidas e outras informações também podem ser obtidas nos telefones 3372-4424 (a partir das 9h), em dias de semana, ou pelo e-mail cobranca@londrina.pr.gov.br.

No portal é possível consultar e parcelar débitos de 2019, 2020, 2021, ou débitos executados de qualquer ano, além de emitir boleto para pagamento à vista e parcelado. Para dívidas em que não é possível o parcelamento on-line (de 2018 e anteriores que não foram executadas), será necessário se cadastrar como “Usuário Externo” no sistema SEI. Depois fazer um peticionamento e aguardar aprovação do acordo. O cadastramento está disponível na mesma página.

Confira os descontos nos juros e multa que o contribuinte pode obter com o Profis nos próximos meses:

– 90% para pagamento à vista, ou 80% em até cinco parcelas, até 31 de agosto;

– 90% para pagamento à vista, ou 80% em até quatro parcelas, até 30 de setembro;

– 80% para pagamento à vista, ou 70% em até três parcelas, até 29 de outubro;

– 80% para pagamento à vista, ou 70% em até duas parcelas, até 30 de novembro;

– 70% para pagamento à vista, caso a adesão ocorra até o dia 21 de dezembro, prazo máximo do Profis 2021. Neste período, não será possível fazer o pagamento parcelado.

NCPML