PROFIS prossegue com descontos de até 90%

O programa atual foi estabelecido para auxiliar contribuintes com dificuldades por conta da pandemia. Adesão pode ser feita online todos os dias, inclusive nos finais de semana, 24 horas por dia

O Programa de Regularização Fiscal 2020 (PROFIS) prossegue garantido descontos nos juros e multas dos títulos vencidos de 90%, para pagamento à vista, ou 60% para quem pagar em até três parcelas durante o mês de outubro. Até o momento, foram negociados R$ 75.008.394,77, totalizando R$ 45.439.074,26 arrecadados e 28.799 adesões.

A partir da próxima semana, em novembro, serão concedidos os mesmos descontos, de 90% nos juros e multas para pagamento à vista ou 60% parcelado, porém o parcelamento poderá ser feito apenas em duas vezes. Caso a adesão ocorra em dezembro, até o dia 22 (prazo máximo do PROFIS 2020), o desconto nos juros e multas para pagamento à vista será de 80%. Neste período não será possível fazer o pagamento parcelado.

A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) estará fechada nesta sexta-feira (30), em comemoração ao Dia do Servidor Público. Contudo, é possível aderir ao PROFIS Online, lançado este ano para evitar aglomerações devido à pandemia do novo Coronavírus. Para aderir ao programa, basta acessar o portal da Prefeitura www.londrina.pr.gov.br e clicar no banner “PROFIS 2020”, localizado no topo do site.

A página tem acesso disponível todos os dias, inclusive nos finais de semana, 24 horas por dia. Pelo portal é possível consultar e parcelar débitos de 2018 a 2020, ou débitos executados de qualquer ano, além de emitir boleto para pagamento à vista e parcelado. Para dívidas em que não é possível o parcelamento on-line (de 2017 e anteriores que não foram executadas) será necessário se cadastrar como “Usuário Externo” no sistema SEI, fazer um peticionamento on-line e aguardar aprovação do acordo. O cadastramento está disponível na mesma página.

Em último caso, para atendimento presencial, o contribuinte deve agendar um horário, por meio do Agendamento Eletrônico, acesso disponibilizado também no Portal, pelo telefone 3372-4424 ou pelo e-mail prontoatendimento@londrina.pr.gov.br. A Praça de Atendimento da Fazenda fica no piso térreo da sede administrativa da Prefeitura, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635. O atendimento ao público está sendo feito apenas mediante Agendamento Eletrônico, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Dúvidas e outras informações também podem ser obtidas no telefone 3372-4424 (a partir das 9 horas) e 3372-4290 (a partir das 12 horas), em dias de semana, ou pelo e-mail cobranca@londrina.pr.gov.br.

NCPML