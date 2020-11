Programa de revitalização entrega mais duas praças reformadas em Londrina

Com novos equipamentos públicos, áreas de lazer estão localizadas no conjunto Semíramis

Consolidado como política pública de promoção da saúde e qualidade de vida, o Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos continua a dar cara nova a diversas áreas em Londrina. O mais recente local atendido fica no cruzamento entre as ruas Lázaro José Carias de Souza e Aparecida Fonseca Barbosa, no conjunto Semíramis Barros Braga, zona norte da cidade.

A localidade, que abriga uma praça ao lado da outra, recebeu calçadas amplas e niveladas, propícias à prática de caminhada. A quadra poliesportiva foi reformada, assim como a academia ao ar livre e os pontos de ônibus situados no entorno.

Para oferecer mais segurança aos frequentadores e vizinhança, a iluminação pública foi modernizada com a instalação de 12 pontos de LED viários e mais 12 ornamentais. O asfalto nas vias ao redor também foi recomposto para melhorar as condições de mobilidade.

O trabalho ainda incluiu a implantação de bancos, mesas e lixeiras, a construção de rampas de acessibilidade, a pintura de pisos e meios-fios. Outra ação realizada foi a poda de árvores e o plantio de grama.

Desenvolvida pela Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), a iniciativa tem parceria das secretarias de Planejamento, Obras e do Ambiente, além da Sercomtel Iluminação e da Fundação de Esportes (FEL). Desde que foi lançado, em 2018, o programa já contemplou mais de 300 logradouros em todas as regiões, sobretudo nos bairros.