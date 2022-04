Programa Economia Solidária realiza feira de produtos de Páscoa na segunda-feira (4)

Evento será promovido em frente à sede da Prefeitura, das 10h às 18h; público poderá conhecer chocolates, ovos de Páscoa e outros produtos realizados através da iniciativa

Nesta segunda-feira (4), das 10h às 18h, o Programa Economia Solidária realiza a Feira de Páscoa em frente à sede da Prefeitura de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635 (Centro Cívico). Na ocasião, o público poderá conhecer os tradicionais chocolates e outros itens produzidos pelos integrantes do programa, assim como apoiar iniciativas coletivas de geração de trabalho e renda.

O evento conta com a participação de artesãos locais expondo trabalhos como produtos alimentícios e temáticos de Páscoa. Cestas, ovos de páscoa tradicionais, ovos de colher, bombons, trufas, pães de mel, biscoitos decorados e cones trufados são algumas das opções gastronômicas que poderão ser encontradas no evento, entre outros produtos relacionados a esta data comemorativa.

Segundo o gerente de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, Marcilio Garcia, o objetivo é que os empreendimentos da Economia Solidária aproveitem a oportunidade para comercializar e divulgar seus produtos. “É importante ressaltar que a quantidade de chocolates artesanais para a pronta entrega é limitada, sendo assim, a maneira mais prática de adquiri-los é por encomenda, através do telefone (43) 99106-6082. Os produtos podem ser encontrados a partir de R$ 4”, disse.

Outros espaços

Os produtos de Páscoa também vão estar disponíveis na Feira da Economia Solidária realizada no Calçadão da Avenida Paraná, neste sábado (2), das 9h às 17h, e nos dias 8 e 9 de abril, no mesmo horário. A Feira é realizada no trecho entre a Avenida São Paulo e a Rua Professor João Cândido.

Além disso, os interessados poderão conferir esses itens na Feirinha da Cidadania da UEL, na próxima quinta-feira (7), das 9h às 13h. Também é possível encontrar os artesanatos na ExpoLondrina 2022, sendo que o estande está localizado no Pavilhão Internacional.

Os itens são comercializados, ainda, na Casa da Economia Solidária – Café e Arte, que fica na Praça 7 de Setembro e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Realização – As iniciativas de geração de trabalho e renda, também denominadas de empreendimentos solidários, são acompanhadas pelo Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da Inclusão Produtiva, executado pela Cáritas Arquidiocesana de Londrina em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). No momento, são 63 empreendimentos solidários acompanhados que envolvem 250 famílias diretamente.

Letícia Viana/NCPML