Programa Empreender, da ACIL, lança Núcleo de Escolas Profissionalizantes 

Vários empresários de Londrina se uniram para criar o Núcleo de Escolas Profissionalizantes do Programa Empreender, da ACIL, para fortalecer o segmento.

As dores, os desafios e os anseios desses profissionais, que sentiram um impacto bastante expressivo na pandemia, foram ouvidos pela ACIL no mês de julho, em reunião online. Desde então, foi iniciada uma força tarefa, liderada pela diretora Marcia Kobayashi, e pelas coordenadoras Mariana Reche e Ana Paula Soares, do Programa Empreender, para traçar uma aproximação com as empresas.

“Nesse primeiro contato, percebemos a existência de duas grandes demandas, sendo a aproximação entre a academia e o mercado e o fortalecimento da representatividade do setor”, afirma Kobayashi.

Com a formação do Núcleo, essas duas demandas se somam a outras propostas do Programa, que visam impulsionar a retomada das atividades, melhorar os resultados das empresas e buscar o aprimoramento técnico e de gestão.

Durante o encontro, o diretor Institucional da ACIL, Marcelo Quelho, aproveitou para falar sobre a importância da cooperação e do associativismo para os negócios. “Quando eu olho meu negócio, estou tratando a semente. Dia após dia, trabalho para o melhoramento genético dessa semente, penso no plantio, no cultivo e na colheita dos frutos. Mas no Empreender, estamos tratando o terreno no qual a semente vai ser plantada. Precisamos expandir a visão e parar de achar que o problema dos meus frutos é a semente do vizinho. Devemos nos preocupar com o melhoramento do solo, o cultivo da terra”, ilustra.

Sempre acompanhado por uma consultora, o novo núcleo vai realizar encontros mensais para discutir estratégias e projetar ações com o intuito de fortalecer a atuação dos profissionais na cidade.

No último mês, outros dois grupos foram formados pelo Programa: o Núcleo da Av. Duque de Caxias e o Núcleo da Mulher Empresária.

Os empresários que tiverem interesse em integrar o Programa Empreender podem entrar em contato com a ACIL pelo e-mail empreender@acil.com.br.

Juliana Felis/Asimp