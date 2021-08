Programa “Londrina Cidade Iluminada” já modernizou mais de 1.300 ruas

Iniciativa da Prefeitura prossegue para deixar toda a cidade com iluminação em LED; serviço é executado pela Sercomtel Iluminação

Desde que começou a ser executado, em fevereiro de 2019, o programa municipal “Londrina Cidade Iluminada” já modernizou a iluminação pública de 1.373 ruas e 57 avenidas, e todas possuem luminárias no padrão “Light Emitting Diode” (LED). A Prefeitura de Londrina também atendeu, com as mesmas melhorias, 385 praças. O trabalho é executado pela Sercomtel Iluminação (SI).

Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) e o Sistema de Informação Geográfica de Londrina (SIGLON) da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, o município possui um total de 4.268 ruas e 169 avenidas, além de 531 praças e espaços públicos.

O presidente da Sercomtel Iluminação, Claudio Tedeschi, citou que o parque de iluminação pública de Londrina possui 65 mil pontos, incluindo praças e a sede dos distritos rurais. Desses, mais de 25.200 já receberam LED. “A proposta da Prefeitura e do prefeito Marcelo Belinati é tornar Londrina 100% LED nos próximos três anos. Vamos conseguir”, antecipou

Todas as regiões da cidade estão sendo contempladas pelo programa, seja do centro ou da periferia. Existem critérios para a troca das atuais lâmpadas pelas modernas luminárias com tecnologia LED, como a substituição de lâmpadas e “braços” (hastes das luminárias) antigos e avariados, prioridade para o entorno de escolas, praças, centros de educação infantil, unidades básicas de saúde e ruas que possuem relativo movimento de pedestres e veículos. “Sabemos que todos querem o LED, e toda a cidade vai ganhar, mas precisamos fazer em etapas e seguindo critérios técnicos”, explicou o diretor de Operações da companhia, Alexander Farias Fermino.

Serviços

Atualmente, técnicos da Sercomtel Iluminação estão realizando serviços em 12 ruas de diferentes bairros e regiões da cidade. Também estão sendo feitas melhorias em vias da Vila Nova, no centro; na parte posterior da Vila Yara, próximo ao Detran; e ruas do Jardim Pequena Londres, na região sul. Recentemente, a SI concluiu as novas iluminações nas ruas atrás do Residencial Professora Marieta, na região norte.

Além disso, a Prefeitura de Londrina e a Sercomtel Iluminação também trabalham, entre outras localidades, em vias do Bairro Cervejaria e do Jardim da Luz (região leste), e em uma praça do Jardim Hedy (região oeste). A companhia também realiza serviços no “Oitão da Madre” (região sul), que está sendo construído no cruzamento da Avenida Madre Leônia Milito com a rodovia PR-445.

NCPML