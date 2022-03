Programa Londrina Inovadora vai capacitar 6,1 mil empresas

Numa parceria entre Prefeitura e Sebrae Paraná, empresários da cidade vão receber treinamentos nas áreas de transformação digital, inovação e gestão

Foi lançado ontem (14), o programa Londrina Inovadora, que tem como objetivo desenvolver empresários nas áreas de transformação digital, inovação e gestão, e fortalecer o ecossistema de inovação da cidade. As ações serão realizadas por meio de convênio entre a Prefeitura de Londrina e Sebrae Paraná, que foi firmado, nesta manhã, na sede da gestão municipal. As ações vão ocorrer ao longo de todo o ano e serão divulgadas aos empresários conforme o cronograma.

O programa contemplará a capacitação de 6,1 empresários londrinenses a partir de abril. Na programação, workshops de inovação; consultorias individuais nas áreas de planejamento, finanças e marketing; seminário de transformação digital; palestras sobre tendências de consumo, que vão nortear os empresários a se prepararem para a nova economia; oficinas de vendas, crédito, marketing digital e de gestão financeira. Também haverá espaço para atendimento de pessoas que desejam começar a empreender ou já empreendam, mas desejam iniciar um novo negócio.

Outra novidade será o treinamento de 600 líderes municipais, que ocupam cargos na gestão pública, nas governanças setoriais ou que ainda não integram o ecossistema, mas desempenham um papel de liderança estratégica na sociedade civil. A intenção é fomentar o desenvolvimento de habilidades indispensáveis entre gestores municipais e outros líderes para que eles sejam os protagonistas do desenvolvimento local. A etapa da formação de lideranças será encerrada com um encontro estadual, em agosto, em Curitiba.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná, Fernando Moraes, diz que o programa vai fortalecer ainda mais a inovação e o ecossistema de Londrina. Crédito: Emerson Dias/Prefeitura de Londrina.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná, Fernando Moraes, destaca a importância de mais essa parceria com a Prefeitura e diz que o programa vem para aprimorar, com apoio das governanças já estabelecidas, a vocação de Londrina para a inovação. “Esse programa vai fortalecer a cidade, que já tem um dos maiores ecossistemas de inovação do país”, ressalta. Para Moraes, a capacitação do secretariado municipal também será importante para que os gestores estejam alinhados com as governanças locais.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destaca que a gestão municipal investiu R$ 300 mil no financiamento das ações e já tem o mesmo montante previsto para 2023. “É uma iniciativa fantástica, porque coloca Londrina num patamar diferenciado, como grande polo de inovação e tecnologia”, afirma. Na avaliação de Belinati, o atendimento a empresários, que será oferecido pelo Londrina Inovadora, fará com que eles gerem renda e emprego e movimentem a economia. “É uma união do poder público com as entidades e instituições, setor empresarial, para alavancar o crescimento de Londrina”, pontua.

O ecossistema de inovação de Londrina é formado por 10 governanças setoriais, sendo que oito delas foram criadas após o planejamento realizado pela Fundação CERTI, em 2018. Hoje, a cidade possui mais de 40 ambientes de inovação, são 5 Aceleradoras, 2 Incubadoras, 16 Coworkings, 4 Espaços de Inovação, 11 Instituições de Ensino Superior (IES), 3 Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), e 2 Parques Tecnológicos. Londrina soma, ainda, cerca de 300 startups ao ecossistema local.

Sobre o Sebrae 50+50

Em 2022, o Sebrae celebra 50 anos de existência, com atividades em torno do tema "Construir o futuro é fazer história". Denominado ´, a iniciativa enfatiza os três pilares de atuação da instituição: promover a cultura empreendedora, aprimorar a gestão empresarial e desenvolver um ambiente de negócios saudável e inovador para os pequenos negócios no Brasil. Passado, presente e futuro estão em foco, mostrando a evolução desde a fundação em 1972 até os dias de hoje, com um olhar também para os novos desafios que virão para o empreendedorismo no país.

Asimp/Sebrae Paraná