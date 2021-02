O Prumos oferece suporte à saúde mental dos policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e peritos oficiais, além se seus familiares, os quais estão expostos a situações de violência, estresse e pressão e, por isso, precisam de acompanhamento adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades. O programa, que atende todo o Paraná, é desenvolvido pela Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos da Secretaria da Segurança Pública do Paraná.

Em Londrina e em Curitiba os Centros de Atendimento Psicossocial realizam atendimentos em sedes próprias, nos endereços abaixo. Em outras cidades, são diversos locais de atendimentos.

Todos os atendimentos realizados no PRUMOS são sigilosos e seguem todos os princípios éticos, podendo o (a) Profissional da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, do Departamento Penitenciário e da SESP buscar diretamente o agendamento com o profissional, não necessitando informar a instituição ao qual é vinculado (a). Os Centros de Atendimento Psicossocial atendem nos endereços:

Curitiba – Av Martin Afonso, 188 – Bairro São Francisco - Fone: (41) 3222-3338

Londrina - Rua Hugo Cabral, 1.045 – Centro - Fone: (43) 3324-7191

Os endereços e os e-mails e telefones para agendamento das consultas estão no link:

http://www.seguranca.pr.gov.br/programa-prumos