Programação diversificada marca a Semana do Trabalhador

Atividades serão nesta quinta e sexta-feira e incluem desde corte de cabelo até vagas para emprego e qualificação profissional

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) promove nesta quinta(2) e sexta-feira(3) a Semana do Trabalhador 2019. O evento, que comemora o Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, conta com uma programação diversificada que inclui desde atividades culturais até serviços de atendimento ao cidadão. Além disso, a intermediação de mão de obra da SMTER receberá uma rede de mercados da cidade que na quinta-feira do evento estará fazendo a seleção para diversas vagas de emprego. Também serão ofertadas na Semana do Trabalhador oportunidades para cursos presenciais de qualificação profissional. A Secretaria do Trabalho fica na rua Pernambuco, 162.

As atrações começam imediatamente após o feriado. Logo no início do expediente, às 8h, iniciam os serviços de corte de cabelo masculino e feminino, aferição de pressão e orientação preventiva de saúde. Nos dois dias de evento, o atendimento da intermediação de mão de obra será ampliado, com o trabalhador podendo pegar sua senha até as 16h. A emissão de carteira de trabalho também terá um atendimento especial. Serão recebidos os trabalhadores conforme a ordem de chegada, respeitando a capacidade da Secretaria, e eles farão o procedimento de emissão no mesmo dia, retirando o documento após três das úteis.

A qualificação profissional fará o cadastro para três cursos de qualificação: técnicas de panificação básica; metrologia; e eletrônica automotiva básica. Os cursos serão realizados pelo Senai na Semana da Industria, que será entre os dias 20 e 24 de maio. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. Os trabalhadores também receberão, no período da tarde, orientações sobre questões fiscais, como emissão de documentos e imposto de renda, com os alunos do projeto de extensão do departamento de Contabilidade da Universidade Estadual de Londrina (UEL), sob a coordenação do professor Pedro Shime. Todos esses serviços estarão disponíveis nos dois dias de evento.

Na quinta-feira uma grande rede de mercados da cidade fará o processo seletivo para os cargos de repositor, operador de caixa, atendente e auxiliar de cozinha. Todos esses cargos não pedem experiência. A vaga para vendedor também será ofertada, mas para esse cargo são necessários 6 meses de atuação comprovados em carteira. É preciso levar a carteira de trabalho. O trabalhador passará pela intermediação e já será encaminhado para o processo seletivo, que também será feito no prédio da Secretaria para facilitar a participação.

Já as apresentações culturais do evento contam com a participação de duas grandes atrações. Na quinta-feira, para abrir a programação da Semana do Trabalhador, a Orquestra de Viola Caipira fará uma apresentação às 8h. Na sexta-feira, também às 8h, será a vez da dupla Riam & Ramon recepcionar os trabalhadores. No período da tarde de sexta-feira, a partir das 14h, será a vez do “Cine Sine”, com a exibição de um filme no auditório da Secretaria que encerrará a programação cultural do evento.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, convida todos a comparecerem. “Trouxemos uma gama de atividades que vão desde as atribuições usuais da Secretaria até momentos de lazer e entretenimento, que muitas vezes na rotina atribulada o trabalhador não consegue ter, mas que são extremante necessárias para a saúde. Na Semana do Trabalhador ele conseguirá passar pelos serviços essenciais e também ter esse contato com cultura, com informações novas, cuidar da saúde e também da beleza. Tudo isso é muito importante e será ofertado de forma gratuita durante o nosso evento”, disse.

NCPML