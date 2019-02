Projeto Conhecer Londrina completa 35 anos

Em comemoração à data, foram desenvolvidas animações que mostram o projeto em linhas gerais para os alunos participantes

O projeto Conhecer Londrina está comemorando, neste mês, 35 anos de atuação. Por meio dele, os alunos da rede municipal são levados a conhecer os aspectos históricos e geográficos da cidade, em atividade extraclasse com passeios pelos pontos urbanos. Para comemorar a data, a Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a empresa UP Motion Animações, desenvolveu um vídeo em duas versões (com libras e sem libras) que mostra o trajeto em linha gerais.

Segundo uma das responsáveis pelo projeto, Eliane Candoti, do Apoio Pedagógico de História da SME, o vídeo mostra o trajeto realizado pela cidade em uma linguagem acessível para as crianças. “A animação está sendo apresentada para os alunos que participam do projeto, complementando o trabalho”, disse. O vídeo está disponível no YouTube, no link https://www.youtube.com/watch?v=JtGhRtj2r10&t=16s.

O trabalho existe desde 1984, quando foi lançado em caráter experimental, na então Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o objetivo de oportunizar, para crianças da periferia, o conhecimento da cidade. Hoje ele se tornou um projeto de caráter efetivo e participam os alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além de Eliane, também são responsáveis pelo projeto as professoras da SME Andrea Zanon, Rosemeire Lopes e Cristina Matos.

O projeto conta com dois ônibus para fazer o trajeto e cada unidade escolar pode fazer duas visitas durante o ano, sendo pela manhã e tarde, durante o período letivo. O roteiro é realizado no Centro Histórico da cidade, em locais como Museu Histórico de Londrina, Rodoviária, Concha Acústica e Avenida Duque de Caxias, onde existem construções das décadas de 40 e 50. “Às vezes, por iniciativa da própria escola, o trajeto é estendido para outras regiões da cidade”, contou Eliane.

Formação- Antes de realizar os percursos, a SME oferta uma formação para que os professores obtenham mais informações sobre a história e geografia da cidade, além de metodologia de aula pública, para então repassar o conhecimento aos alunos. Após a conclusão do curso, que se dá em dois momentos, em aulas teóricas e práticas, é possível agendar o passeio.

A próxima formação será voltada para os professores de terceiro e quarto ano e vai ocorrer com aula teórica, no dia 13 de março, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, na Faculdade Inesul, na Avenida Duque de Caxias, 1.290, próximo ao Centro Cívico. Depois, no dia 14, haverá aula prática em percurso de rua, no horário de trabalho dos professores. As inscrições serão feitas pela Escola de Governo, no portal da Prefeitura www.londrina.pr.gob.br e serão priorizados os professores que não realizaram a formação nos dois últimos anos.