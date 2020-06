Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 será discutido em audiência na Câmara de Londrina

População poderá apresentar sugestões on-line durante o evento, que é organizado pela Comissão de Finanças e Orçamento

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Londrina realiza nesta quarta-feira (17) audiência pública sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021. O evento começa às 16 horas e será virtual, com transmissão ao vivo pelo site www.cml.pr.gov.br e pelos canais da Câmara de Londrina no Facebook e no YouTube.

A realização on-line segue o Ato da Mesa Executiva nº 15/2020, que determina que as audiências públicas devam ser feitas em meio remoto, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública para o combate e a prevenção ao novo coronavírus.

O projeto de lei (PL nº 67/2020) que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 do Município de Londrina foi protocolado pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) no dia 15 de abril. A LDO é o instrumento de planejamento do município que traz metas e prioridades para o ano seguinte e orienta a elaboração do orçamento público anual. O PL traz uma projeção de R$ 2.124.045.000,00 em receitas e despesas para 2021, valor 1,94% superior ao total projetado para 2020.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação e as demais comissões temáticas corroboraram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto, além de solicitarem a realização de audiência pública para que a população possa apresentar sugestões ao PL.

Participação

Mesmo sendo realizada de forma virtual, a população poderá participar da audiência pública. Quem quiser se inscrever para falar durante o evento deverá acessar o link que estará disponível na descrição das transmissões na página da Câmara no Facebook e no canal no Youtube, e preencher um formulário com dados pessoais. Em seguida, o participante receberá via WhatsApp um link para acessar a sala virtual e fazer sua consideração em áudio e vídeo. A plataforma utilizada pela Câmara é o Zoom, que deve ser acessado por meio do aplicativo ou do navegador web.

Asimp/CML