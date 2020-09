Projeto do viaduto da PUC será entregue ao Governo do Estado

Depois de passar por adequações solicitadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística e Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Prefeitura de Londrina entrega ao Governo do Estado na próxima ocasião em que o governador vier a Londrina, o projeto para a construção de viaduto na BR 369, na altura da Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Esta é uma demanda da bancada de deputados da região, Cobra Repórter, Tercílio Turini e Tiago Amaral.

No final de novembro do ano passado, durante o Fórum Empresarial, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, recebeu o projeto e reafirmou que o governo do Estado autorizou a construção do viaduto da PUC em Londrina.

“O governador Ratinho Junior havia assumido o compromisso com grandes obras estruturais, como a duplicação da PR 445 até Mauá, os viadutos do Bratislava, da Angelina Ricci Vezozzo e da PUC, quando instalou o governo aqui em Londrina na Expo Londrina 2019. O secretário Sandro Alex recebeu o projeto do viaduto da PUC e pediu ao DER que avaliasse as adequações. Juntamente com o deputado Cobra Repórter, estivemos em Curitiba e destacamos a necessidade da obra e nesta segunda, as adequações foram terminadas e o projeto será entregue ao governo para ser licitado”, afirmou a coordenadora da Casa Civil da região Sandra Moya.

“Uma das maiores dificuldades de uma obra é a elaboração do projeto, a Prefeitura de Londrina se encarregou e já fez o projeto, adiantando todo o processo. Agora este projeto, com as devidas adequações solicitadas pelo governo, será entregue ao nosso governador, que já se comprometeu a licitar a obra. Será uma grande conquista para Londrina e região e uma demanda nossa e dos colegas deputados Tercílio Turini e Tiago Amaral”, destacou Cobra Repórter.