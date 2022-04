Projeto Estações levará diversas atividades para a comunidade do Cafezal

Evento gratuito será realizado neste domingo (1º), proporcionando muita diversão, lazer e cidadania para as famílias londrinenses

A comunidade do Conjunto Cafezal terá a oportunidade de participar, neste domingo (1º), a partir das 14h, da segunda edição do Projeto Estações – Movimenta Londrina. Com o tema “Trabalhador”, a iniciativa vai promover diversas atividades de lazer, convivência e cidadania, na Rua Mauro Bergonse, no Cafezal (região sul).

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e conta com apoio de diferentes órgãos municipais. O objetivo é ocupar os espaços públicos de lazer pelas famílias, realizando atividades de lazer e de promoção do esporte e saúde, por isso a intenção é leva-lo para diversas regiões da cidade.

De acordo do presidente da FEL, Marcelo Oguido, além de levar esporte e movimento para a população, o projeto promove interação entre as famílias e aproxima a comunidade de atividades físicas. “Agrega, também, informações e conhecimentos para os londrinenses, por meio das secretarias que levam informações e serviços para o público”, apontou.

Entre as atrações, haverá apresentações musicais em um palco que será montado no local, das 15h30 às 17h30, com os cantores Felipe Oliveira e Nixon Costa. Além disso, para animar ainda mais o público, haverá aulas de zumba e street dance, com as professoras Joana Arruda, Janaina Amarante e Carol Macário.

A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) estará presente levando Educação Ambiental para a comunidade. A equipe também fará cadastro para doação de mudas de plantas. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estará com os profissionais da Educação de Trânsito. Já a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) vai apresentar as oportunidades de emprego; bem como a Secretaria Municipal de Saúde vai orientar sobre as endemias, entre elas a dengue. Para o público infantil, haverá recreação e apresentação de fantoches da Educação e da Saúde. O evento terá um espaço para recolhimento de lixo eletrônico.

NCPML