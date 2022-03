Projeto Estações movimenta zona norte de Londrina com diversão e serviços

Apresentadores da RICtv participaram das atividades com a população durante a tarde do último domingo (27)

Os apresentadores da RICtv Londrina Giuliano Marcos, Vinicius Buganza e Carol Romanini participaram no último domingo do Projeto Estações - Movimenta Londrina, lançado pela Prefeitura da cidade e Fundação de Esportes (FEL), com o apoio do Grupo RIC, interagindo com dezenas de pessoas que estiveram no evento. O Lago Norte recebeu moradores e visitantes da região norte durante toda a tarde, com várias opções de lazer, convivência, diversão e serviços. A RICtv e a Rádio Folha FM distribuíram sorvetes e brindes, como bonés, chaveiros e bolsas.

A primeira edição do Projeto Estações – Movimenta Londrina, que é totalmente gratuito, teve a mulher como tema, como forma de reforçar as divulgações e atividades referentes ao Mês da Mulher. Outras temáticas serão trabalhadas no decorrer do projeto, que terá uma edição mensal em diferentes regiões da cidade.

Além de atrações esportivas e recreativas, os moradores tiveram acesso a serviços de orientação e educativos. A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) abordou temas relacionados à educação ambiental.

Já a Secretaria Municipal de Saúde forneceu informações referentes à dengue e outras endemias. O evento, que atendeu os bairros de abrangência do Conjunto Milton Gavetti, ainda contou com espaço para recolhimento de lixo eletrônico.

