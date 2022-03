Projeto Estações será lançado com atividades físicas, de lazer e serviços no Lago Norte

Começando neste domingo (27), nova iniciativa busca criar eventos em cada região, mobilizando vários serviços em espaços públicos de lazer

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL) e apoio de órgãos municipais, realiza no próximo domingo (27), a partir das 14h, a primeira edição do Projeto Estações – Movimenta Londrina. O evento será lançado com trabalhos concentrados no Lago Norte, espaço de referência em lazer e convivência na abrangência do Conjunto Milton Gavetti, região norte. O objetivo da nova iniciativa é propiciar aos moradores dos bairros, e seus visitantes, atividades físicas e recreativas, serviços diversos e momentos de diversão em família.

A ação inaugural, no domingo, reunirá serviços de educação de trânsito e educação ambiental, desenvolvidos pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). A Secretaria Municipal de Saúde terá um espaço para orientações sobre dengue e endemias. E a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres entregará materiais informativos sobre os serviços que desempenha em Londrina, fornecendo orientações e tirando dúvidas do público presente.

Ainda haverá recolhimento de lixo eletrônico e atividades recreativas para as crianças como cama elástica, escultura de balões e outras.

Para animar o domingo, outra atração serão os “aulões” de dança com a professora Janaína Amarante e Carol Macário, e os professores Robson Ventura e Ricardo Araújo. E a tarde será repleta de música ao vivo com o cantor Nixon Costa.

O evento será aberto às 14h, e as atrações de palco começam a partir das 16h. Já o encerramento será às 19h.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, informou que o Projeto Estações – Movimenta Londrina será levado a outras regiões da cidade, buscando ampliar o alcance para que milhares de londrinenses sejam contemplados. “A intenção é mobilizar mais secretarias, órgãos e parceiros, incluir novos serviços da Prefeitura e atrações diversas para melhor atender os moradores de cada região. Fica o convite ao pessoal da zona norte para que participem do evento no Lago Norte neste domingo”, comentou.

Por sua vez, o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, enfatizou que o projeto terá um tema em destaque em cada edição promovida. “Em março, o tema será ‘Mulher’, em alusão às ações do Mês da Mulher, como forma de homenageá-las. Em outros meses e ocasiões também levaremos outros temas ao público na divulgação das atividades. A proposta do Projeto Estações é promover uma espécie de feira da cidadania, agregando várias frentes de serviços, atividades e atrações de lazer. Trata-se de um trabalho em conjunto que busca trazer à população diferentes opções de ocupação”, detalhou.

