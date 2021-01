Projeto Exercício e Saúde retoma aulas on-line

Semanalmente, profissionais de saúde orientam a comunidade sobre exercícios físicos, nutrição e saúde mental

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos profissionais que integram o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), retomam hoje (5), às 9h, as aulas ao vivo pelo canal Exercício e Saúde, no YouTube.

Exercício e Saúde é um canal de exercícios físicos, criado com o objetivo de diminuir os efeitos da inatividade física decorrentes das medidas para contenção da pandemia de COVID-19. Nesse ambiente virtual, o usuário encontra conteúdo orientativo para melhorar sua aptidão física e saúde no geral.

Todos os conteúdos são ministrados por profissionais capacitados das áreas de Educação Física, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia. Desde que foi criado, em abril de 2020, já são quase 30 vídeos postados, que ensinam alongamento, fortalecimento muscular, dança, exercícios aeróbicos, dicas de alimentação saudável e práticas para controlar a ansiedade.

De acordo com o educador físico, Geder Harami, a expectativa era atingir, inicialmente, os usuários das UBSs. “Fizemos o canal pensando naquelas pessoas que participavam dos grupos de corrida, alongamento e caminhada, para que continuassem com as atividades mesmo em casa, por conta do distanciamento social. Mas o canal está crescendo e já conta com mais de 1.200 inscritos e 29 mil visualizações, pois os conteúdos se aplicam a todas as pessoas que queiram praticar atividades físicas, orientadas de forma segura e em casa”, explica Geder.

Além dos exercícios e dicas, haverá no canal vídeos com conteúdos referentes às campanhas de saúde realizadas em cada mês. Em janeiro, o tema abordado será a Hanseníase, com a fisioterapeuta convidada Flávia Guilherme. Em fevereiro, o convidado Edmilson Lentine, enfermeiro no Centro de Testagem e Aconselhamento, falará sobre ISTs, prevenção e tratamento.