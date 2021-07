Projeto Futuro Profissional oferece curso gratuito de assistente administrativo

Projeto capacita o trabalhador para o mercado e oferece curso de assistente administrativo; é mais uma iniciativa do programa de gratuidade do Senai e conta com o apoio da Prefeitura de Londrina

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) continua ofertando oportunidades de qualificação de mão de obra gratuitas ao trabalhador londrinense. O Projeto Futuro Profissional conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), e está com inscrições abertas para o curso de assistente administrativo.

Para se inscrever, basta acessar o https://bit.ly/assistenteADMSenaiSMTER, preencher o formulário e enviar a documentação necessária. As inscrições vão até o dia 13 de agosto e as aulas começam no dia 23 de agosto. Todos os detalhes do curso estão descritos no link. O Senai entrará em contato com os selecionados para efetivar a matrícula.

A iniciativa faz parte do programa de gratuidade do Senai e vai entregar uma formação total de 160 horas. As aulas serão divididas em 128 horas em ambiente virtual e mais 32 aulas no formato presencial conectado, quando as aulas são ministradas ao vivo no sistema, proporcionando o contato direto com o professor.

O gerente do Senai, Henry Cabral, destacou o programa de gratuidade da instituição. “A pandemia aumentou o público que precisa ser amparado. Contribuir para que esse trabalhador, que se viu privado das suas atividades, tenha uma ferramenta para se inserir novamente no mercado é muito gratificante. O Senai não poderia deixar de fazer sua parte para que a retomada econômica seja pujante na nossa cidade”, pontuou.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, o pós-pandemia trará gratas surpresas. “Estamos passando por um momento em que os diferentes atores do município estão convergindo para fazer com que Londrina continue nesse caminho de desenvolvimento que vem trilhando nos últimos anos. A vacinação está avançando, a gestão da pandemia está sendo um exemplo nacional e, agora, é a hora de dar instrumentos para as pessoas reconstruírem suas vidas. O Projeto Futuro Profissional do Senai é um grande exemplo de como as entidades e o poder público podem unir esforços para atender a quem precisa”, afirmou Santos.

