Projeto Mulheres em Movimento lança 2ª temporada

Programa de rádio falará sobre os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres

A partir da próxima segunda-feira (21), às 12h, vai ao ar a segunda temporada do Projeto Mulheres em Movimento, série de rádio que fala sobre mulher, direitos e políticas públicas. A estreia da segunda edição será transmitida no programa Revista do Meio-dia da Rádio UEL FM 107,9.

Nessa temporada, os ouvintes poderão conhecer mais sobre os trabalhos desenvolvidos pela rede de serviços da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) e do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM). O tema desta vez será “As organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres”. Por isso, a população terá informações sobre o funcionamento do Centro de Oficinas para as Mulheres (COM), da Casa Abrigo Canto de Dália, da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Londrina, do Programa Rosa Viva e de outras ações que existem na cidade.

O programa terá nove episódios, contendo de cinco a sete minutos de duração. Segundo a idealizadora do projeto de ensino e extensão Mídias Sonoras, Juliana Barbosa, a rede municipal de atendimento às mulheres em Londrina traz diversos serviços que ajudam as mulheres londrinenses. “A rede de serviços de atendimento às mulheres de Londrina conta com políticas públicas eficazes para promoção da igualdade, que atende as demandas de proteção, acolhimento e promoção da autonomia das mulheres”, disse a doutora em Estudos da Linguagem e idealizadora da série.

A série foi realizada pelos graduandos do 5º ao 7º período de Publicidade e Propaganda da Universidade Unopar/Pitagóras, para a disciplina de Produção em Rádio. O objetivo era unir o conhecimento teórico e o prático, por meio de uma temática de grande relevância social, que pudesse ser veiculada ao grande público. “A série Mulheres em Movimento é uma oportunidade para que possamos discutir temas urgentes de Londrina que, muitas vezes, não são destacados na mídia tradicional. Além disso, para os alunos é uma oportunidade de desenvolvimento técnico, humano e profissional”, explicou a coordenadora dos Cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Artes Visuais da Universidade Pitágoras/Unopar, Renata Frigeri.

Para a secretária de Políticas para as Mulheres de Londrina, Liange Doy Fernandes, o programa ajuda a levar informação confiável e de qualidade para toda a população, visto que divulga as ações e os serviços existentes na rede de proteção e atendimento às mulheres vítimas de violência, além de divulgar outros programas que atendem todo o público feminino. “Londrina é uma cidade com uma estrutura de atendimento à mulher muito forte e ampla. Historicamente, nosso município tem sido pioneiro na promoção das políticas públicas para as mulheres e sempre buscamos implementar ações, programas e projetos que ajudam as mulheres que mais precisam, em especial, aquelas que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica ou familiar. Por isso, acredito que, com a divulgação das informações sobre a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e dos nossos serviços em prol do empreendedorismo feminino e da qualificação profissional, a segunda temporada vai ajudar muitas pessoas”, afirmou a secretária municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina.

Sobre o projeto

Ao todo, o projeto prevê três temporadas, sendo que a primeira já foi ao ar de 16 a 27 de novembro de 2020. Ela trouxe as experiências de diversas mulheres que estavam na liderança de movimentos sociais, nos serviços públicos e em grupos institucionais, como a Comissão da Mulher Advogada OAB Londrina.

Todo processo de produção da série de rádio foi realizado através da plataforma de ensino remoto da universidade, ou seja, à distância devido à pandemia. Os trabalhos tiveram início em março de 2020 e contaram com a ajuda de servidoras da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que repassaram orientações referentes aos serviços, entidades e instituições que desenvolvem trabalhos e políticas públicas de combate à violência doméstica e de capacitação de mulheres. A jornalista da Rádio UEL FM, Patricia Zanin Heitzmann, também ministrou uma oficina, em 2020, para os estudantes da graduação, em que mostrou os pontos que deveriam constar em um programa de radiojornalismo.

NCPML