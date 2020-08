Projeto oferta mais de 90 opções de cursos gratuitos ao trabalhador

Programa Expresso Em Casa do Instituto Sicoob e Sicoob Ouro Verde, com apoio da Secretaria do Trabalho, permite qualificar o currículo com capacitações a distância

Quem está em busca de aprimoramento profissional e novos conhecimentos para enriquecer o currículo tem uma ótima opção: o Expresso Sicoob em Casa. O projeto conta com apoio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina e é uma iniciativa do Instituto Sicoob e do Sicoob Ouro Verde. A plataforma on-line oferta mais de 90 cursos gratuitos a distância em diversas áreas. São capacitações de curta duração pela internet de acordo com a disponibilidade do aluno. Todos que concluírem seus cursos receberão um certificado com o selo do Ministério da Educação (MEC).

Uma vez feito o cadastro, o trabalhador pode fazer quantos cursos quiser na plataforma. O único requisito para realizar os cursos é que o aluno tenha mais de 14 anos. Para ter acesso aos cursos oferecidos pelo projeto basta preencher o formulário disponível no link: encurtador.com.br/kpxI7 . É importante que o aluno informe ainda no início do formulário o código de inscrição 4355 pra validar sua participação. Após o preenchimento, em até 24 horas o aluno recebe login e senha para acessar o portal de cursos.

Quem não tiver acesso à internet pode utilizar o laboratório de cursos da SMTER. A gerência de Qualificação da Secretaria conta com quatro computadores em uma sala arejada e com stands individuais de estudo com o distanciamento necessário entre eles. Para garantir que não haja aglomeração e os protocolos de segurança e higienização sejam respeitados, os trabalhadores que quiserem utilizar o laboratório devem entrar em contato pelo 3373-5700 para agendar um horário. É obrigatório o uso de máscaras.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, o Expresso Sicoob em Casa é uma oportunidade excelente. “No cenário de distanciamento social provocado pelo coronavírus, a Secretaria vem buscando formas de levar qualificação ao trabalhador. Nesse sentido, o projeto do Instituto Sicoob é sensacional. São oportunidades nas mais variadas áreas profissionais que vão agregar conhecimento e ampliar as possibilidades. Infelizmente, um dos reflexos da pandemia é o desemprego. É realmente extraordinário para o trabalhador ter a chance de aproveitar esse período em que está amparado pelo seguro-desemprego para se qualificar com segurança, direto pela internet e ainda sendo certificado pelo MEC. Por isso, ao sermos procurados pelo Sicoob, prontamente apoiamos essa grande iniciativa. Temos certeza de que é só o início de uma parceria que vai render muitos frutos”, parabenizou Carreri.

O diretor presidente do Sicoob Ouro Verde, Elisberto Torrecilhas, enfatiza a necessidade constante de aprimoramento dos conhecimentos em todas as situações. “Que essa parceria com a Prefeitura de Londrina, através a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda fortaleça ainda mais o relacionamento com a comunidade elevando o espírito cooperativista que rege o nosso trabalho”, reforçou.