Projetos de Londrina estão na final estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor

O Compra Londrina, gerido pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, e o Ecossistema de Inovação, da Codel, concorrem à premiação do Sebrae

A Prefeitura de Londrina está entre os finalistas estaduais da XI Edição do Prêmio Prefeito Empreendedor, do Sebrae. Os dois projetos inscritos pelo Município, Compra Londrina e Ecossistema de Inovação, estão entre os três mais bem avaliados nas categorias Compras Governamentais e Inovação e Sustentabilidade, respectivamente.

Nesta edição, 89 municípios paranaenses se inscreveram para as oito categorias do Prêmio. A cerimônia de anúncio dos vencedores estaduais será em Curitiba, no dia 31 de maio, e os municípios contemplados com o prêmio representarão o Paraná na disputa nacional, agendada para 28 de junho. “O objetivo do Sebrae é ter um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município”, afirmou o consultor do Sebrae Paraná, Sergio Ozorio.

Esta é a segunda vez que a Prefeitura de Londrina se classifica para a final estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor. Na edição de 2019, que somou 133 municípios inscritos, o Programa Compra Londrina venceu na categoria Compras Governamentais de Pequenos Negócios, superando as cidades de Andirá, Terra Roxa e Cascavel.

O Compra Londrina estimula as empresas de Londrina e região, principalmente os pequenos negócios, a disputarem compras em órgãos públicos. É uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP), em parceria da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), Sebrae e Observatório de Gestão Pública (OGPL).

No ano de 2021, 305 pequenos negócios de Londrina disputaram compras na Prefeitura e 125 venceram as disputas. Desse total, 28 pequenos negócios disputavam uma compra pública pela primeira vez.

E um levantamento feito este ano pela Secretaria Municipal de Gestão Pública apontou que, nos três primeiros meses de 2022, a Prefeitura firmou 95 licitações, o que representa R$ 118.518.036,65 aplicados em negócios de produtos, serviços e obras. Desse montante, 54,54% ficaram com empresas de Londrina, o equivalente a R$ 64.637.187,72.

Para divulgar as oportunidades, consultorias e capacitações disponíveis, o Compra Londrina implementou o TELECOMPRA, serviço de telemarketing ativo em que os servidores contatam 1.262 microempresas e empresas de pequeno porte da cidade. E, além das divulgações por telefone, 1.152 empresas cadastradas no site do Programa (www.compralondrina.com.br) recebem e-mails com oportunidades de licitações abertas pela Prefeitura.

O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, frisou que, quando implementado, o Compra Londrina ajudou a reverter um estigma presente em parte do empresariado local. Muitos não consideravam como uma boa opção firmar contratos com o poder público. “O Programa conseguiu reverter esse estigma e mostrou, ao empresariado londrinense, que fazer negócios com o poder público pode ser uma boa oportunidade de aumentar o faturamento, ajudar no crescimento das empresas e na geração de renda”, elencou.

Cavazotti também citou outras ações relacionadas ao Compra Londrina, como a reorganização do processo interno para compras, a implantação e divulgação do calendário anual de compras públicas, as ações de capacitação para quem quer aprender a disputar licitações. Com a chegada da pandemia, houve ainda a criação do Pregão Presencial On-line, que estimula a participação local sem descumprir as regras de distanciamento. “E o principal ganho obtido foi a mudança do ambiente de negócios. Havia uma desconfiança por parte do empresariado e hoje a gente vê uma confiança cada vez maior, tanto na isonomia, na participação, quanto nos pagamentos em dia”, destacou.

Em relação às chances de Londrina conquistar, pela segunda vez, a etapa estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor, o secretário de Gestão Pública considera um reconhecimento importante do trabalho prestado pela equipe do Compra Londrina. “Conseguimos transformar a compra pública em uma oportunidade de crescimento econômico da cidade. Vimos diversas experiências de empresas que sofreram muito com a crise e a pandemia e que, com essas contratações do poder público, estão conseguindo sobreviver e crescer, adquirir mais maquinário, ampliar seus negócios a partir dos contratos que firmaram com o poder público. Essas premiações que a gente tem recebido são um incentivo de que o caminho que estamos traçando é transformador, e de que devemos investir nisso cada vez mais”, finalizou.

O projeto do Ecossistema de Inovação, inscrito pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), é outro finalista estadual na XI Edição do Prêmio Prefeito Empreendedor. De acordo com o presidente da Codel, Bruno Ubiratan, o Município elencou no projeto todas as ações aplicadas pelo poder público para criar, em Londrina, um ambiente propício para inovar e empreender.

“Dentre essas ações, destacamos o Edital de Soluções Inovadoras, a Rua Inteligente, o Tecnocentro, a parceria da Codel com o Sebrae para criação de governanças. Mencionamos também o ISS Tecnológico e o Sandbox, que ajuda a implementar o conceito de cidades inteligente. Todas essas atividades e iniciativas são capitaneadas pela Prefeitura, com participação de entidades parceiras, tendo como foco e objetivo tornar a cidade cada vez mais atrativa para que novos negócios surjam e prosperem”, explicou Ubiratan.

Para o diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Roberto Moreira, esse fomento ao empreendedorismo e inovação tem atraído cada vez mais empresas para a cidade, especialmente da área de tecnologia. “Nos últimos seis anos, o mercado de Tecnologia da Informação em Londrina triplicou, inclusive em arrecadação de ISS. Somos uma das cidades com maior densidade de startups no país, porque todas essas ações criam um ambiente propicio para essas empresas, fomentando o ecossistema de inovação. Hoje temos dez governanças na cidade falando sobre inovação, e elas contam com o apoio do Município nessa empreitada”, ressaltou.

NCPML