Publicado novo edital de leilão de ações da Sercomtel

Processo, que irá ocorrer na bolsa de valores, envolve aporte de R$130 milhões na Sercomtel, para a saúde financeira da companhia

A Prefeitura de Londrina publicou, ontem, 9, novo edital para licitação, na modalidade leilão, referente ao valor de ações da Sercomtel Telecomunicações. A medida faz parte do processo de desestatização da companhia, que busca, por meio da reestruturação societária, transferir o controle da Sercomtel para a iniciativa privada. Atualmente, os maiores acionistas da companhia são o Município de Londrina e a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL).

O secretário municipal de Governo, Juarez Tridapalli, explicou que este é o segundo edital lançado pelo Município, sendo que o primeiro leilão ocorreu em fevereiro deste ano. “Na ocasião, como não houve interessados, reavaliamos o cenário e definimos outro modelo, que entendemos ser mais atrativo. No primeiro, a disputa era pelo valor da capitalização. Agora, estabelecemos uma capitalização fixa, e também foi parcelado o valor”, destacou.

O valor estabelecido é de R$130 milhões, em aporte de capital social a ser investido na companhia. Inicialmente, devem ser aplicados R$50 milhões no ato da subscrição, ou seja, emissão de novas ações, e o restante conforme a necessidade de caixa da Sercomtel, em um período máximo de 18 meses. No leilão, as propostas e lances serão sobre valor unitário das novas ações, com piso de R$ 0,01.

Tridapalli explicou que o valor mínimo das ações subscritas se baseia na Avaliação Econômico Financeira da empresa, realizado por serviço técnico contratado especificamente para tal fim, mediante licitação. “Nesse novo edital, a disputa será pelo valor da ação. Foi estabelecido um valor simbólico, pois a avaliação da empresa resultou em valor negativo, assim como outras avaliações feitas de forma independente, a pedido da Copel. Essa também foi uma mudança em relação ao primeiro leilão, quando tomamos como base o patrimônio líquido. Agora, a avaliação se deu por outro método, de fluxo de caixa descontado, o que alterou e reduziu muito o valor mínimo para cada ação”, detalhou.

A proposta vencedora do leilão irá definir o valor das ações subscritas, conforme o aporte de R$130 milhões na Sercomtel, e também para compra das ações pertencentes ao Município e à Copel. “A Copel já manifestou o interesse de fazer a venda integral. Então essa empresa terá que adquirir as ações remanescentes do Município e da Copel. O interesse é manter a Sercomtel ativa, funcionando em Londrina. A desestatização foi o meio encontrado para que seja adquirida por um bom investidor, que propicie inclusive seu crescimento

O leilão na bolsa de valores será mediado pela empresa B3 S.A., e poderão participar pessoas jurídicas, entidades de previdência complementar, e fundos de investimento, seja isoladamente ou em consórcio. Conforme o cronograma para o certame, os interessados devem apresentar no dia 10 de agosto, das 10 às 14 horas, os volumes contendo Garantia de Proposta, Proposta Comercial ou Documentos de Habilitação. Estes devem ser entregues na B3, localizada na Praça Antônio Prado, 48, Centro, em São Paulo/SP.

A íntegra do edital pode ser conferida no Portal da Prefeitura, na página de Licitações. O documento foi elaborado em conjunto pelas equipes técnicas das secretarias municipais de Governo e Gestão Pública, e da B3. O acesso ao data room, que contém todas as informações da empresa, pode ser solicitado no link disponível em www.londrina.pr.gov.br/desestatizacao-da-sercomtel.

NCPML