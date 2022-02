PUCPR distribui mensagens de esperança e presentes em Londrina

Campanha Multiplique o Bem busca chamar a comunidade para a realização de boas ações para o ano que se inicia

É com o objetivo de resgatar o sentimento de esperança após a pandemia de Covid-19, que causou inúmeras perdas e deixou a sociedade isolada por muito tempo, que a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) lança a campanha Multiplique o Bem. Em Londrina a ação será realizada de 07 a 21 de fevereiro.

Durante a campanha, colaboradores da Universidade irão distribuir, em locais de grande circulação das cidades, cartões com sugestões de boas ações àqueles que estão recebendo os cards. A ideia é convidar a população para fazer o bem neste início de ano, marcado pelo espírito de renovação.

“O novo ano representa um período de recomeço e conexão pessoal com novos objetivos. Nesse novo momento de pandemia, mais do que nunca, precisamos fazer o bem. Vamos transformar esse sentimento de renovação que contagia a sociedade em ações concretas! Na campanha Multiplique o Bem, a PUCPR lembra à comunidade que as pequenas ações cotidianas constroem um futuro melhor”, comenta a professora Nadina Aparecida Moreno, diretora do Câmpus Londrina.

Entre os cartões, haverá um presente: a isenção de uma inscrição para o vestibular agendado da PUCPR, que poderá ser usada pela própria pessoa que a recebeu ou por um terceiro. Os presenteados com essa inscrição que realizarem o processo seletivo e obtiverem as melhores notas da prova vão concorrer a uma bolsa de 100% para os cursos da instituição, exceto Medicina.

Vestibular agendado

A PUCPR possui duas modalidades de vestibular agendado: presencial e online. Em ambas a prova é composta de 20 questões mais a redação, com duas horas para a realização do exame, incluindo o tempo para o preenchimento dos campos destinados às respostas.

No vestibular agendado presencial, o candidato deverá selecionar, no ato da inscrição, o curso e o câmpus em que deseja estudar, preencher seus dados pessoais e escolher dia e horário da prova presencial. O candidato receberá por e-mail as orientações para a realização do teste. Já o vestibular agendado online é realizado em uma plataforma digital, em data previamente agendada. Para fazer a prova, o candidato precisa ter um computador ou notebook com acesso à Internet, microfone e câmera funcionando.

Confira os locais da campanha:

07/02 - Calçadão (Av. Paraná) - 13h30 às 15h30.

08/02 - Gleba Palhano – Proximidades do Shopping Aurora - 10h30 às 12h30.

09/02 - Jardim Bela Suíça (Rua Madre Leonia, próximo Muffato) - 13h30 às 15h30.

10/02 - Calçadão (Av. Paraná) - 10h30 às 12h30

Asimp/Puc