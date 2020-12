PUCPR Londrina encerra ano letivo com missa especial celebrada pelo arcebispo

Tradicional cantata natalina da Universidade terá transmissão online em tempo real

A Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) de Londrina promove nesta sexta-feira (11) a missa especial de encerramento do ano letivo. A celebração será no Santuário Nossa Senhora da Aparecida às 19h30 e será presidida pelo Arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz.

O padre Lino Baptista de Oliveira, coordenador do curso de Teologia, será o concelebrante. Um pequeno grupo de professores e colaboradores representará a comunidade universitária em razão das regras de isolamento da Covid-19.

“Findamos mais um ano em meio a uma mistura de sentimentos: a gratidão, por chegarmos até aqui nos adaptando à nova realidade; a solidariedade, movimento de compaixão e amor ao próximo, mas também com muitas incertezas e dores advindas de uma pandemia que surpreendeu a todos. Celebramos ‘em torno da mesma mesa’ junto ao nosso Pastor encerrando nossas atividades acadêmicas do ano e com desejos de um 2021 mais leve e repleto de boas novas”, enfatiza o integrante da pastoral de Identidade da PUCPR Londrina, Marcos Tonasse.

Ao final da missa acontece a tradicional Cantata de Natal com a participação dos coralistas do coral PUCLON e do grupo Unicanto, sob a regência do maestro José Mário Tomal. A missa e a cantata terão transmissão em tempo real por meio do canal da universidade no Youtube (www.youtube.com/user/canalpucpr) .