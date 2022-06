“Quintal do CECA” é inaugurado ontem

Alunas do segundo ano de Relações Públicas da UEL concretizaram seu projeto “Quintal do CECA” e inauguraram o espaço de lazer;

O trabalho prático da disciplina de Eventos Estratégicos, ministrada pela Profª Dra. Marlene Royer, do curso de Relações Públicas, chamado “Quintal do CECA” foi inaugurado ontem, dia 3 de junho, às 10 horas. A cerimônia de inauguração ocorreu ao lado do Quintal, que fica próximo à placa de identificação do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA).

Para que todas as etapas do projeto pudessem ser realizadas, houve a colaboração de vários setores da universidade, como a Secretaria Geral do CECA e a Prefeitura do campus, incluindo a Marcenaria, a Gráfica, a Diretoria de Serviços e o Setor de Jardinagem e Paisagismo. Além disso, os próprios docentes e familiares das alunas envolvidas também fizeram parte do processo de desenvolvimento e realização do espaço, reforçando o principal objetivo da iniciativa: integrar a comunidade universitária.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades importantes no âmbito universitário, sendo eles a Coordenadora de Ensino Superior da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná Gisele Onuki; a Assessora de Gabinete da Secretaria de Estudo, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Marianne dos Santos; a Pró-reitora de Graduação e Reitora eleita Profª Dra. Marta Regina Gimenez Fávaro; a Diretora da Prograd Ana Marcia Tucci de Carvalho, o Vice-diretor do Centro de Educação, Comunicação e Artes Profº Dr. Rogério Zanetti Gomes; a Diretora de Eventos da Proex Profª Dra. Zilda Aparecida Freitas de Andrade; e a Diretora do Centro de Letras e Ciências Humanas Profª Viviane Furtoso.

Ainda com as autoridades, estavam presentes também no evento o corpo discente e docente do centro, a imprensa da universidade, apoiadores do projeto, familiares e amigos das alunas organizadoras e funcionários do campus. Ao final do cerimonial, foi descerrada a placa do “Quintal do CECA” e servido um coffee break aos convidados.