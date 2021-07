Receita Federal entrega à UEL equipamentos odontológicos para atendimento à população

Equipamentos vão compor kits acadêmicos que serão utilizados por estudantes e professores do curso de Odontologia. O material integra o lote de mercadorias cedido pela Delegacia da Receita Federal de Londrina, no mês passado, avaliado em R$ 581 mil

A Clínica Odontológica Universitária (COU), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), recebeu na sexta-feira (16) equipamentos que vão compor kits acadêmicos que serão utilizados por estudantes e professores do curso de Odontologia, do Centro de Ciências da Saúde (CCS) no atendimento aos pacientes.

O material integra o lote de mercadorias cedido pela Delegacia da Receita Federal de Londrina, no mês passado, avaliado em R$ 581 mil. Os equipamentos foram repassados durante rápida cerimônia na própria COU com a participação de representantes da administração da UEL e da Clínica, como o diretor Helion Lino Júnior, o chefe da Divisão Clínica da COU Rodrigo Tiosi, e a diretora da Bebê Clínica, professora Cássia Garbeline. Também estiveram presentes a pró-reitora de Graduação, Marta Favaro e o diretor do CCS da UEL, Airton Pretis.

O reitor Sérgio Carvalho agradeceu ao delegado da Receita Federal Reginaldo Cezar Cardoso por incluir a universidade entre as instituições beneficiadas com mercadorias apreendidas. O lote repassado no último mês contém equipamentos eletrônicos, de informática, além de itens específicos utilizados em tratamentos odontológicos. Este foi o segundo repasse da Receita Federal para a UEL nos últimos 10 meses.

“Estamos reconhecendo o trabalho da COU, um instrumento valioso para a saúde da população”, disse Sérgio Carvalho.

"Os equipamentos terão grande importância para o atendimento à população e servirão também aos estudantes do curso de Odontologia, que necessitam de apoio para as aulas práticas", afirmou vice-reitor Décio Sabbatini Barbosa.

Entre os itens recebidos estão câmeras intraorais, motores para tratamento de canal, ponta de ultrassom, fotopolimerizador e canetas de auto rotação. Todos os equipamentos deverão ser utilizados imediatamente no atendimento ao público.

Os procedimentos realizados no Pronto-Socorro da COU estão voltados para as urgências odontológicas, nas áreas de Cirurgia, Endodontia, Dentística, Prótese e Periodontia. A Clínica Odontológica Universitária da UEL é a maior estrutura de ensino e atendimento odontológico do Interior do Estado.

Em agosto do ano passado, a RF destinou um lote de mercadorias apreendidas avaliado em R$ 961,5 mil. Os equipamentos foram utilizados para reforçar as aulas remotas dos estudantes de graduação.