Região leste celebra o reformado CEI Jorge Dib Abussafi nesta terça-feira (14)

Este será o décimo CEI entregue revitalizado em Londrina, integrando o pacote de 50 unidades filantrópicas em obras pela Prefeitura

A Prefeitura de Londrina entrega nesta terça-feira (14), às 14h30, a obra de revitalização do Centro de Educação Infantil (CEI) Jorge Dib Abussafi, localizado no Jardim San Fernando, região leste de Londrina. O prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, participam do encontro com a comunidade escolar dessa unidade, que fica na rua Hikoma Udihara, 78.

Ao todo, foram investidos R$ 167.800,00 com recursos municipais para a execução de uma série de melhorias, adequações e reparos na estrutura predial do CEI, que atualmente presta suporte escolar a 106 alunos, de zero a quatro anos.

Este é o décimo CEI entregue reformado pela atual gestão municipal em 2022, integrando um investimento de R$ 8 milhões que beneficiará um total de 50 creches conveniadas com a Prefeitura.

Por meio das obras, foi possível dar nova vida e visual às áreas interna e externa deste espaço. O pacote contemplou o fechamento do muro com trechos em concreto, nas várias partes onde antes havia somente alambrado, a instalação de um novo portão de correr, novas grades, pintura geral, troca, conserto e pintura de forro, além de construção de paredes e teto em diversos ambientes, incluindo as salas de aula.

Também houve instalação de piso e revestimentos em todas as áreas, como, por exemplo, nas entradas e corredores internos que dão acesso às salas de aula, e colocação de faixa tátil. A calçada externa, que estava deteriorada, foi trocada por piso novo em paver. Portas e fechaduras foram substituídas, e as obras ainda permitiram reparos hidráulicos e elétricos, dentre outras melhorias.

O CEI Jorge Dib Abussafi foi inaugurado em 1991. Durante mais de 30 anos de serviços prestados à comunidade da região leste, a unidade escolar já recebeu uma série de reformas menores, realizadas eventualmente, conforme o desgaste pelo tempo e as possibilidades orçamentárias. “No entanto, nunca houve um amplo pacote custeado pela Prefeitura de Londrina, como ocorreu nesta reforma, concentrando diversas melhorias e contando com suporte financeiro neste montante”, disse a diretora Vera Rosa Pimenta.

A diretora do CEI contou que as obras possibilitaram à instituição solucionar alguns problemas antigos e tornar o ambiente muito mais seguro, funcional e agradável a todos. “Para nós foi incrível essa reforma, conseguimos evoluir em vários aspectos estruturais. A calçada externa foi totalmente renovada com novo piso em paver, sendo que antes estava destruída e gerava riscos de acidentes às pessoas que por ali circulam diariamente, incluindo as crianças, famílias e funcionários. Quase todo o forro foi reformado, recuperando uma cobertura antiga que estava muito prejudicada e se soltando. Duas salas de aula ganharam novas vigas em concreto, readequando estes espaços. Temos pisos novos nas entradas e outros pontos, foi feita pintura geral e os banheiros receberam manutenção e corrimão de acessibilidade. São mudanças que trazem mais segurança e comodidade às crianças, e o local está muito mais confortável, bonito e convidativo”, detalhou.

Atualmente, a unidade conta com 18 funcionários, e, após a revitalização do local, o CEI pode funcionar ofertando um ambiente renovado para melhor atender as crianças pequenas lá atendidas, bem como os familiares, equipe gestora e de funcionários. A empresa ACON – Terceirização e Serviços Técnicos foi a responsável pela realização das obras.

A Prefeitura de Londrina repassa, por ano, um valor total de R$ 716.615,82 ao CEI Jorge Dib Abussafi, mediante convênio.

NCPML