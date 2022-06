Região oeste recebe entrega do renovado CEI Haydee Colli Monteiro

Comunidade escolar esteve presente no encontro realizado na própria unidade educacional, que celebrou o espaço mais moderno, seguro e confortável a todos

Após 50 anos, desde de sua inauguração, em 1972, o Centro de Educação Infantil (CEI) filantrópico Haydee Colli Monteiro, no Jardim do Sol, região oeste, recebeu uma ampla revitalização, feita pela Prefeitura de Londrina e entregue oficialmente, ontem (2), pelo prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal.

Para celebrar a concretização deste antigo sonho da comunidade local, uma cerimônia ocorreu na quadra da própria unidade escolar, cujo espaço físico foi todo transformado para possibilitar melhores condições e mais conforto e segurança às 65 crianças, entre 4 meses e 3 anos de idade, que lá estudam em período integral. Toda a equipe educacional instalada no CEI também desfrutará de uma estrutura mais adequada, moderna e agradável para desempenhar suas tarefas.

Com clima descontraído, o encontro de hoje contou com a presença da diretora do CEI Haydee Colli Monteiro, Rosivane Aparecida Bossa; da presidente da Associação de Pais e Amigos de Portadores da Síndrome de Down (Aps-Down), Maria Luzia Furtado; da presidente da Associação das Senhoras de Rotarianos de Londrina, Selma Nogami; do vice-prefeito de Londrina João Mendonça, além de mães, pais e familiares, representantes do CEI reformado e de outros da região oeste, bem como servidores da Secretaria Municipal de Educação. O diácono Osvaldo Pequim foi convidado para realizar uma oração junto aos presentes.

Ao todo, o Município investiu R$ 150 mil para a reconstrução deste espaço, com recursos próprios repassados à mantenedora, a Aps-Down. A reforma contemplou toda a demolição e substituição das paredes das salas de aula, antes feitas de gesso acartonado, por estruturas novas em alvenaria. Também foram totalmente revitalizados os banheiros das crianças e funcionários, a entrada principal, os corredores, área do parquinho infantil, lactário e outros ambientes, que ganharam novos pisos, revestimentos, portas e outros elementos. As paredes internas e externas receberam pintura nova e o forro geral foi recuperado.

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, o atual movimento de renovação das creches em Londrina nunca foi visto antes na cidade, uma vez que 50 unidades escolares filantrópicas estão passando por processo de reforma estrutural, concomitantemente. “Há uma situação inédita acontecendo, e muito positiva para a educação londrinense, que vivencia uma grande e importante reformulação nos últimos anos. Fico emocionado aqui hoje e agradeço às entidades e instituições filantrópicas parceiras da Prefeitura que tanto se empenham e entregam com muito amor e carinho, sendo essenciais para a manutenção das nossas creches. Temos mais projetos pela frente, tanto na educação como para a saúde, habitação, iluminação, área industrial e tantas outras. Nosso foco é o cidadão, estamos no caminho certo e vamos continuar nesse ritmo”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, enfatizou que a recuperação do CEI cria uma nova realidade para as famílias, alunos, educadores e funcionários. “Em 50 anos, essa é a primeira reforma de verdade que este Centro recebe, sendo uma conquista significativa para toda a comunidade escolar da região. O espaço, antes em más condições, agora está muito mais aconchegante e melhor para os alunos, inclusive com mais conforto térmico devido às paredes e revestimentos novos. É uma grande alegria ver uma unidade podendo melhorar suas condições e ver que as pessoas estão muito felizes e empolgadas com a qualidade da obra. Essa é a sexta unidade escolar entregue, do pacote de 50 obras que estão sendo realizadas. Dessas, apenas quatro ainda não tiveram início, e a expectativa é que mais de 40 sejam entregues logo em breve”, detalhou.

Tanto o prefeito como a secretária de Educação receberam lembranças como homenagem e agradecimento pela recuperação do CEI, entregue pelas mãos dos pequenos e pequenas estudantes que realizaram uma breve apresentação durante a solenidade.

A diretora do CEI Haydee Colli Monteiro, Rosivane Aparecida Bossa, se emocionou ao falar da revitalização. Ela ocupa a atual função há um ano e meio, mas trabalha no CEI faz sete anos, tendo atuado antes como professora e coordenadora. “O prefeito, que é filho de professora, tem um olhar especial para a educação e procura valorizar a nossa profissão e as unidades escolares, fazendo um trabalho muito bonito em prol delas. Estou muito contente e emocionada hoje e divido o momento com todos os meus companheiros de trabalho, nossa equipe que se empenhou muito para isso tudo acontecer. Fomos o primeiro CEI a iniciar a reforma e o resultado é maravilhoso para todos nós, um sentimento inexplicável”, comemorou.

Uma das mães presentes na cerimônia foi Noemy Ferreira de Oliveira, que tem duas filhas, de um e dois anos de idade, frequentando este CEI. “A diferença entre o espaço antigo e este, todo novinho, é gigantesca. Todas as áreas estão com outra qualidade e visual, ficou muito bonito e agradável agora. As crianças estão adorando e também as mães e pais, é uma alegria ver tudo funcionando bem”, contou.

Maria Luzia Furtado, presidente da Aps-Down, instituição filantrópica mantenedora do CEI Haydee Colli Monteiro, reiterou os agradecimentos, destacando a boa aplicação do recurso destinado pelo prefeito Marcelo. “Tudo foi feito com muito carinho e dedicação, o projeto é excelente e se converteu em uma reforma linda, que será benéfica às crianças e todos que aqui atuam e frequentam. Em nome da associação, desejo que o CEI consiga continuar trilhando com sucesso esta bela trajetória, iniciada ainda nos anos 70”, expressou.

A presidente da Associação das Senhoras de Rotarianos de Londrina, Selma Nogami, também participou da frente do encontro. Ela disse estar orgulhosa em representar a entidade na entrega da reforma, já que o prédio do CEI, erguido em 1972, foi doado pelos rotarianos. “Fico sem palavras para descrever como é bonito ver este sonho concretizado, com um trabalho de tamanha qualidade pronto para ser desfrutado. Todos terão mais conforto e segurança daqui em diante”, disse.

E o vice-prefeito João Mendonça ressaltou que a união da sociedade e a aplicação eficaz de recursos pelo poder público são fundamentais para que o processo de governança seja trabalhado coletivamente em prol da cidade. “O que notamos hoje acontecendo em Londrina é fruto dessa sintonia, pensando no cuidado com o município. A revitalização de vários segmentos vem sendo feita pela Prefeitura com seriedade e transparência, e o munícipe vem recebendo de volta pelo que contribui”, destacou.

CEI Haydee Colli Monteiro

Ao todo, a instituição Aps-Down recebe mensalmente da Prefeitura um repasse de R$ 41.294,75, que em um ano somam R$ 526.453,01 para manter o funcionamento do espaço. A empresa responsável pelas obras foi a Horizonte Reformas e Construções em Geral Ltda.

A unidade educacional é a sexta creche filantrópica entregue oficialmente após as reformas. A primeira foi o Centro de Educação Infantil Maria Esther Leite Junqueira, em março deste ano; seguida pelo Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia (em 16 de maio); pelo Centro de Educação Infantil Betânia (em 23 de maio), pelo Centro de Educação Infantil Espaço Criança (em 30 de maio) e pelo Centro de Educação Infantil Lindalva Silva Bassetto (em 1º de junho).

Creches em reforma

Ao todo, 50 CEIs filantrópicos conveniados com a Prefeitura de Londrina serão reformados. As unidades integram o pacote de R$ 8 milhões de investimentos, em que o valor do repasse varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades de educação, por isso aquelas que têm até 50 alunos matriculados recebem R$ 100 mil. Já as creches com 51 a 150 crianças recebem R$ 150 mil e para aquelas com mais de 151 estudantes foi destinado R$ 200 mil. Esse pacote de reformas foi anunciado pelo prefeito Marcelo Belinati, em dezembro de 2021.

