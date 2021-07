Residencial Bem Viver Londrina já comercializou mais de 500 casas

Segunda fase do residencial já está 80% vendida; política habitacional da Prefeitura e do Governo do Estado promoveu a desburocratização e atraiu novas empresas

O Residencial Viver Bem Londrina, empreendimento da Pacaembu Construtora localizado na zona norte, assinou o contrato de compra da casa própria com 516 famílias de Londrina, em seis meses do anúncio do empreendimento, em 25 de janeiro deste ano. Os primeiros contratos começaram a ser assinados em abril, após a análise da Caixa.

A conquista foi possível devido à política habitacional da Prefeitura e do Governo do Estado, que promoveu a desburocratização e atraiu novas empresas. A primeira fase, que compreende 279 casas, já foi 100% comercializada. A segunda, com 309 residências, está 80% vendida, tendo as últimas unidades sendo comercializadas.

O início da construção das casas da primeira e segunda fases, com a terraplanagem da área, já foi executada. O empreendimento também iniciou a construção dos radiers (um tipo de fundação) e a instalação da rede de drenagem está em curso.

O Residencial Bem Viver Londrina será um bairro planejado, composto por casas não geminadas, que ficam isoladas no lote, permitindo sua expansão. Ao todo, o empreendimento contará com 866 moradias voltadas a famílias com renda mensal a partir de R$ 1.600,00, faixa 1,5 do programa habitacional Casa Verde e Amarela do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Os terrenos possuem 160 metros quadrados, com 46,27 m2 de área construída, divididos em sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço coberta, com piso cerâmico em todos os ambientes. As residências estarão localizadas em uma região que conta com supermercados, unidades de saúde e escolas próximas. O empreendimento fica na Rua Silverio Plagia, s/n, Cinco Conjuntos.

As famílias interessadas no Residencial Viver Bem Londrina podem procurar atendimento em dois locais: na loja da Pacaembu, na Avenida Saul Elkind, 1.470, Conjunto Vivi Xavier, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h; e na sede da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), na Rua Pernambuco, 1.002, centro, segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30.

Serão investidos, no empreendimento, R$ 115 milhões, e gerados aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos em sua construção. Para cada casa, serão gerados 2,6 postos de trabalho durante todo o período de obras, que é de até 24 meses a partir da assinatura do contrato.

O valor unitário de cada unidade é a partir de R$ 127,990 mil. Os interessados podem receber um subsídio de até R$ 36 mil, por meio do programa Casa Verde e Amarela. A Caixa irá financiar o imóvel em até 360 meses, com a possibilidade de uso do saldo do FGTS para ajudar na entrada, a qual a construtora pode dividir, ainda, em até 60 vezes.

A cidade de Londrina é a primeira do Estado a receber um empreendimento da Pacaembu Construtora, a maior construtora de casas do país com atuação nos Estados de São Paulo e Goiás. O empreendimento integra uma modalidade do programa Casa Fácil Paraná, do governo do Estado, mediante convênio com a Pacaembu Construtora, com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), e em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD).

O presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira, disse que o empreendimento representa uma oportunidade para atender famílias de baixa renda. “Isso é inovador na cidade, pois até então não tínhamos nenhum programa desta natureza, e vai contribuir com a necessidade da cidade, em face da demanda por moradias. Temos feito muitas parcerias com apartamentos, mas com casas térreas é a primeira”, contou.

O Residencial Bem Viver Londrina vai contar com toda infraestrutura urbana necessária, como vias asfaltadas, iluminação pública, arborização, redes de água e esgoto, executadas pela Sanepar, e de energia elétrica, pela Copel, acessibilidade e sinalização viária. Também prevê a implantação de locais de lazer e de atividades físicas, como academia ao ar livre, pista de patins, playground, horta, ciclovia e redário. Terá, ainda, os benefícios da Lei Municipal 10.730/09, com isenções fiscais de tributos como ISS, IPTU e ITBI, na aquisição.

NCPML