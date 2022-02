Residencial Jequitibá tem 186 famílias interessadas nos 131 lotes remanescentes

Edital está em fase de análise de documentação, conforme os requisitos do programa; sorteio entre os participantes habilitados está previsto para ocorrer no dia 9 de fevereiro

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD) recebeu 186 manifestações de famílias interessadas na fase 2 de seleção do Residencial Jequitibá, que ofertava 131 lotes urbanos remanescentes do novo bairro construído na região norte. Por meio do Edital 02/2021, cujo prazo de inscrições encerrou em 27 de janeiro, estão sendo selecionadas as famílias interessadas em construir suas moradias neste empreendimento. O espaço conta com infraestrutura urbana completa e foi construído do “zero” para comportar 331 unidades habitacionais, na abrangência do Jardim São Jorge, Residencial Horizonte II e do assentamento Aparecidinha/Bom Jesus.

Neste momento, a Cohab-LD está fazendo a análise de toda a documentação das 186 famílias que protocolaram suas intenções, manifestando interesse em participar. Esta etapa de seleção, conforme os requisitos do programa, deve ser concluída até a próxima segunda-feira (7).

A seleção para o Residencial Jequitibá é feita por meio de sorteio dos lotes entre os interessados que tiverem seus cadastros aprovados. Este sorteio está previsto para ocorrer no dia 9 de fevereiro. Depois disso, para o dia 16 deste mês, está programada a assinatura dos títulos, envolvendo todos os beneficiários. Por fim, no dia 23, será realizada a cerimônia para a entrega oficial do Termo de Ocupação Provisória, documento que autoriza os contemplados a acessar o lote urbanizado para iniciar a construção de suas residências.

O novo bairro, na região norte, foi construído pela Prefeitura, por meio da Cohab-LD, que investiu com recursos próprios R$ 5 milhões. A iniciativa é inédita no modelo de lotes urbanizados e beneficia pessoas em vulnerabilidade social, proporcionando a centenas de famílias a chance de ter uma casa própria em um bairro com mais conforto, qualidade de vida e segurança.

A área total é de 115 mil m², em terreno da Cohab-LD, contando com rede de galerias pluviais, rede de água potável e de esgotamento sanitário, iluminação pública com sistema LED, pavimentação asfáltica e passeio público, arborização, sinalização viária, calçadas com piso tátil e rampas de acessibilidade, entre outros elementos.

O presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira, ressaltou que, no primeiro edital, 200 famílias já foram selecionadas e habilitadas, tendo recebido a liberação oficial para obter a posse dos lotes. “Ao todo, são 331 lotes e a expectativa é que o Jequitibá possa abrigar quase mil moradores. Algumas das famílias habilitadas pela fase 1 do projeto já iniciaram no local as obras de suas moradias. A iniciativa possibilita condições facilitadas de pagamento aos contemplados, com lotes avaliados em cerca de R$ 30 mil, e prazo para financiamento em até 360 meses, ou seja, 30 anos. É uma ação que tem por objetivo primordial dar mais dignidade e recuperar a autoestima dessas famílias, sendo que muitas antes moravam em locais insalubres e sem as condições básicas”, destacou.

