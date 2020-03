Retomada da construção civil e oportunidades no setor são temas de evento, em Londrina

Empresários do mercado imobiliário e moveleiro, engenheiros e arquitetos participam, amanhã (4), de evento sobre a retomada da construção civil e oportunidades no setor, em Londrina.

No encontro, gratuito e exclusivo para convidados, os participantes terão acesso a informações em primeira mão relacionadas aos impactos diretos da economia na arquitetura, interiores e mobiliário; indicadores econômicos setoriais atualizados e previsões para 2020; ciclos de crescimento: oportunidades e gargalos; insights e estratégias de expansão; e calendário estratégico de 2020.

O assunto será abordado pelo palestrante e empresário Lauro Andrade, que possui vasta experiência em Inteligência de Mercado no segmento. Andrade foi diretor geral da Expo Revestir e, hoje, dirige a DW! Semana de Design de São Paulo, as feiras High Design – Home & Office Expo, ARQ+ Smart Construction e Hotel Business Meeting.

O circuito, aberto à imprensa, será realizado no Hub de Inovação do Turismo, no Boulevard Londrina Shopping, das 8h30 às 10h30. O evento é uma realização do Sebrae/PR em parceria com a High Design, ARQ+ e DW!, com apoio do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Sinduscon Paraná Norte e Governança da Inovação na Construção Civil do Norte do Paraná (Icon).