Retorno da Feira na Praça, realizada pela ACIL, é bem recebido pelos londrinenses

Ela voltou depois de dois longos anos de pandemia e a saudade era unânime. Lojistas, expositores, consumidores, moradores do Calçadão, todos esbanjaram sorriso no rosto com o retorno da Feira na Praça, em uma edição especial de Dia das Mães, realizada na última quinta (5) e sexta-feira (6), pela ACIL.

A Praça Gabriel Martins, que fica entre a R. Prof. João Cândido e a Av. São Paulo, recebeu centenas de pessoas nos dois dias de Feira, atraídas pelo charmoso cordão de luz, música agradável e gastronomia local de muita qualidade. O horário estendido do comércio chamou a atenção dos filhos que precisavam garantir o presente para o Dia das Mães.

“Tivemos uma baixa na temperatura nos últimos dias e ficamos com receio disso comprometer o movimento esperado para a Feira. Mas superou as nossas expectativas, como sempre. Esse fator, aliás, contribuiu para uma venda ainda maior dos nossos comerciantes. Tivemos inúmeros feedbacks positivos sobre a volta do evento no coração da nossa cidade, pedindo, inclusive, para que fosse realizado com mais frequência, o que nos deixa extremamente felizes”, destaca a presidente da ACIL, Marcia Manfrin.

A avaliação feita por Nicolas Fernandes, gerente da loja Riachuelo, vai ao encontro do propósito de gerar um fluxo maior de pessoas no comércio e aquecer as vendas. “Estou na loja desde 2019 e, naquele ano, em dezembro, tivemos a Feira de Natal. Foi sensacional. A decoração, as atrações e o horário estendido elevaram a movimentação por aqui e o impacto financeiro foi muito positivo. O que aconteceu também no retorno da Feira, com essa edição de Dia das Mães. Tivemos um aumento de 20% nas vendas no primeiro dia”, enfatiza.

Roberta Fonseca, gerente da loja Mega Jeans, também afirma que a ação traz bons resultados para o negócio. “Acompanho a Feira desde as primeiras edições em 2019 e gosto bastante. O retorno sempre foi bacana. É uma forma também de explorar o nosso Calçadão que, após as 18 horas, acaba ficando vazio.”

Além dos comércios localizados na região, os expositores são outros beneficiados. Pela primeira vez, o Green Açaí participou da Feira e, mesmo se tratando de um produto voltado para o verão, Shogo Kadoya, proprietário da empresa, afirma que teve bons resultados. “Foi uma experiência muito bacana poder ter esse contato com o público da região central, já que a nossa empresa fica um pouco mais distante. A estrutura, a segmentação diversificada, as atrações... Muito legal. Espero poder participar das próximas edições.”

Já Natalia Marques, da Natalia Marques Cozinha Espontânea, esteve presente como expositora em todas as edições. “Sempre voltei para casa com meus produtos esgotados, mas o retorno não é só financeiro, nós criamos laços, é uma troca gostosa, ainda mais pelo fato do meu negócio ser online. Com a Feira, eu tenho a oportunidade de fortalecer o vínculo com meus clientes, ter um contato olho no olho e, claro, conquistar novos.”

Diretamente do Nordeste para a Feira na Praça - apaixonada por feiras, Jéssica Barbosa está passando uma temporada em Londrina, com a mãe, Dona Lídia Xavier, e afirma que ficou encantada com a Feira na Praça. “Tudo muito organizado e seguro, as barraquinhas diferenciadas, música ao vivo e, o principal, gratuito, acessível para todos.”

As amigas Bruna Alves e Karen Brasão aproveitaram a tarde na Feira para relaxar após o expediente. “Já participei de edições passadas e sempre gostei muito. Além de reunir as pessoas em um espaço público, move a nossa economia local. Conheci a empresa da Natalia Marques em uma das edições e me tornei uma supercliente”, conta Alves.

Karen Brandão participou pela primeira vez e afirma que pretende voltar. “Estávamos sentindo falta de momentos como esse. É bem diferente de outras feiras que já participei.”

As próximas edições da Feira na Praça estão programadas para junho (Dia dos Namorados), julho (durante o Londrina Liquida) e agosto (Dia dos Pais).

Juliana Felis/Asimp/ACIL