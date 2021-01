Reunião aproxima ACIL e Câmara de Vereadores

O desenvolvimento de Londrina foi o principal tema da reunião entre ACIL e Câmara de Vereadores, realizada ontem (6), de forma virtual. Conduzido por Fernando Moraes, presidente da ACIL, o encontro apresentou a futura presidente, Marcia Manfrin, e sua diretoria aos vereadores da nova legislatura. Ao todo, 14 vereadores marcaram presença, além dos diretores da Associação.

Fernando Moraes destacou aspectos empresariais e institucionais, apresentando os diferentes serviços e produtos oferecidos pela ACIL, os benefícios para os associados e a atuação institucional ao lado de outras entidades da sociedade civil organizada em prol da qualidade de vida do londrinense.

“Precisamos de uma aproximação com a Câmara para termos força para desenvolver Londrina. O Plano Diretor e suas leis complementares são uma pauta de extrema importância para desburocratizar a cidade e trazer novas empresas, principalmente indústrias limpas, de inovação”, ressaltou. O presidente parabenizou a todos os vereadores pela nova legislatura e congratulou Jessicão pelo projeto que flexibiliza o horário do comércio: “Nós concorremos com lojas do mundo inteiro, que estão abertas 24 horas na internet. Queremos ter a oportunidade de trabalhar e fazer campanhas em horários específicos, seguindo as leis trabalhistas”.

Em seguida, Marcia Manfrin lembrou um pouco de sua trajetória como empresária e associativista. “Me enche de orgulho saber que nossa diretoria terá aproximadamente 50% de mulheres. Eu acredito no equilíbrio e na união. Se fizermos um trabalho juntos, nós faremos de Londrina uma cidade muito mais pujante. A força de um propósito conjunto é o que nos faz crescer e deixar as marcas de um legado forte e perene”, afirmou.

O vereador Jairo Tamura, novo presidente da Câmara, também exaltou a importância da parceria: “Espero que possamos estar sempre discutindo projetos importantes, soluções viáveis com parceiros que estão pensando positivamente a cidade. Espero que nós, como Poder Legislativo, possamos ter sempre esse diálogo aberto, procurando soluções conjuntas para que Londrina seja empreendedora e tecnológica, com muitos empregos. Que a gente consiga, com nossa irmandade, ter uma cidade melhor para as futuras gerações”.

A posse de Marcia Manfrin como presidente da ACIL está marcada para o dia 26 de fevereiro. Fernando Moraes será empossado como presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP) no dia 21 de janeiro. A reunião contou também com a presença dos vereadores Fernando Madureira, Giovani Mattos, Matheus Thum, Ailton Nantes, Sonia Gimenez, Lu Oliveira, Eduardo Tominaga, Daniele Ziober, Flávia Cabral, Emanoel Gomes, Jessicão, Lenir de Assis e Beto Cambará.

Ranulfo Pedreiro/Asimp/ACIL