Reunião sobre volta às aulas em Londrina

Na tarde desta segunda-feira (27), às 16 horas, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto realiza reunião pública remota com o tema: “Retomada das aulas em Londrina: quando e como retornar?”.

Foram convidados integrantes do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Norte do Paraná (Sinepe/NPR), do Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná (Sinpro), Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv), além de representantes de instituições de ensino superior, de escolas e de transporte escolar.

Lembrando que o decreto municipal 519 de 29 de abril de 2020 prorrogou até 31 de julho a suspensão das atividades nas unidades escolares públicas e privadas de Londrina.

O evento será transmitido pelo site www.cml.pr.gov.br, pelo youtube.com/camaralondrina e pelo facebook.com/camaralondrina.

Asimp/CML