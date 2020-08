Revista de Direito Público está com inscrições abertas para artigos jurídicos

O objetivo é fomentar as produções científicas sobre o tema; podem participar pessoas de todo o Brasil

A Procuradoria-Geral do Município de Londrina (PGM) está com inscrições abertas para o recebimento de artigos que irão contemplar a 9ª edição da Revista de Direito Público. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de novembro deste ano. Os interessados devem enviar os materiais para o e-mail revista@aprolon.com.br.

Podem participar desde servidores, estagiários, estudantes de graduação de Direito ou advogados, que tenham relação com a área do Direito Público. Os textos podem ser escritos por, no máximo, três autores. Todas as diretrizes para a submissão dos artigos estão disponíveis neste link.

De acordo o procurador do Município de Londrina e integrante do Conselho Editorial, Carlos Renato Cunha, a revista tem como objetivo fomentar as pesquisas acerca dos temas jurídicos. “A revista foi criada em 2012, e por meio de uma parceria conjunta entre esses órgãos, ela visa oportunizar um espaço para a publicação de produções científicas na área do Direito Público”, disse.

Para Marcelo Moreira Candeloro, presidente da APROLON e procurador do Município, a revista proporciona um espaço para abordar temáticas importantes sobre o mundo jurídico. “O objetivo da nossa publicação é tratar sobre assuntos que são pertinentes ao Direito, para a sociedade e à comunidade como um todo, não somente para bacharéis, advogados ou estudantes”, complementou.

Após o término do prazo de inscrição, os artigos passarão por uma análise do Conselho Editorial, composto por Procuradores do Município de Londrina, que atuam na área acadêmica. Segundo Cunha, os artigos são avaliados para ver se cumprem as diretrizes formais do que é proposto e se estão de acordo com o tema da revista. “Os temas são amplos, desde que relacionados com o Direito Público. Podem ser sobre direito administrativo, como questões de bens públicos, indenizações por parte da administração pública, sobre a intervenção do Estado na economia, que é um tema atual, devido à pandemia, entre outros. Qualquer artigo que abranger esses temas e outros, relacionados ao Direito Público, vai estar dentro da proposta e do objetivo”, esclareceu.

A revista

É uma realização da Prefeitura de Londrina, por meio da Procuradoria-Geral do Município de Londrina, juntamente com a Associação dos Procuradores do Município de Londrina (APROLON). As edições anteriores estão disponíveis no portal de Prefeitura de Londrina, na página da Procuradoria-Geral.

Luana Souza sob supervisão dos jornalistas do N.Com