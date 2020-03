Revitalização do Zerão é entregue com diversas melhorias

Frequentada diariamente por centenas de londrinenses em busca de ar puro, atividade física, descanso e diversão, a área de lazer Luigi Borghesi, conhecida como Zerão, está de cara nova. O espaço recebeu diversas melhorias numa força-tarefa que reuniu vários órgãos e secretarias da administração. O trabalho foi iniciado em dezembro e a entrega das obras ocorreu na manhã desta quinta-feira (12), quando o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, oficializou a conclusão dos serviços.

Antes alvo de queixa dos frequentadores em função de irregularidades e desníveis no piso, a pista de caminhada ganhou recape asfáltico e sinalização. Equipamentos públicos como bancos, floreiras, pista de skate e quadras esportivas tiveram pintura, enquanto os parques infantis foram incrementados com a implantação de novos brinquedos e adequação dos antigos.

Para aumentar a segurança dos visitantes e favorecer a ocupação do local, inclusive no período noturno, houve a inserção de 149 luminárias LED. A drenagem foi melhorada com o desentupimento de bueiros e todo o entorno da área recebeu uma generosa camada de pedriscos. A iniciativa incluiu também a reforma da academia ao ar livre, plantio de grama, poda e erradicação de árvores, além da instalação de lixeiras e construção de calçadas.

Para o prefeito, a entrega dos trabalhos traz mais conforto, segurança e qualidade de vida aos amantes dessa que é uma das mais importantes áreas verdes da cidade. “Estamos devolvendo este espaço à população e queremos vê-lo sendo bem aproveitado pelas famílias londrinenses”, destacou.

Já o secretário de Obras, João Verçosa, lembrou que o local não era utilizado em sua totalidade em virtude de alguns problemas, mas agora as dificuldades foram sanadas.

Desenvolvida pelo Município, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), secretarias municipais de Obras e Pavimentação (SMOP), do Ambiente (Sema) e de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, além da Sercomtel Iluminação, a revitalização do Zerão é fruto do programa de reforma de praças e espaços públicos. Desde que entrou em vigor, em 2018, a iniciativa já contemplou cerca de 210 pontos em diversas regiões da cidade, incluindo os distritos.