Revitalização interna e exposição marcam os 70 anos da Biblioteca Pública de Londrina

Para comemorar o aniversário, o prefeito Marcelo Belinati autorizará, nesta sexta-feira (3), a revitalização do piso da Biblioteca

Nesta sexta-feira (3), às 10h, o prefeito Marcelo Belinati vai presentear a Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza pelo seu aniversário de 70 anos. Ele autorizará a revitalização interna do prédio da biblioteca, com a renovação de todo o piso interno e a troca de mobiliário de atendimento ao público. A assinatura da autorização para abertura do processo licitatório acontecerá no saguão da Prefeitura de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635, onde está acontecendo a exposição fotográfica comemorativa da biblioteca. A biblioteca também vai receber iluminação cênica especial para marcar o início das comemorações da data.

Com a revitalização interna, todo o piso de madeira será lixado e raspado para retirar as camadas de cera e verniz mais antigas. Posteriormente, será polido e passado o sinteco, que é uma resina transparente que renova, protege e trata a madeira do piso. Além disso, os balcões de atendimento ao público, que estão danificados pelo uso e pelo tempo, também serão trocados e novos equipamentos de informática serão adquiridos.

Para isso, a Prefeitura de Londrina destinará R$ 240 mil dos cofres públicos. “A assinatura do decreto liberando a revitalização interna da biblioteca é um presente que a gestão do prefeito Marcelo Belinati dá para a cidade de Londrina e marca os 70 anos da fundação da Biblioteca Pública Municipal. É uma data especial, porque a biblioteca vive no coração de todo londrinense, que teve a oportunidade de frequentá-la. E esse momento não é só o anúncio devido às novas obras, mas também porque estaremos o ano todo comemorando o setentanário dela”, disse o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini.

Além dessas obras, durante o ano, duas novas salas de exposição na Biblioteca Pública Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza serão inauguradas. Uma delas será destinada à cultura afro-brasileira, que poderá ser utilizada pelos professores e alunos em geral, e outra sobre a cultura indígena, especialmente sobre a cultura kaingang. “A biblioteca não é apenas um espaço de leitura e de valorização do livro, mas de convívio cultural e, por isso, pretendemos integrar a vida da biblioteca a todas atividades culturais da cidade, como festivais, mostras, feiras e grandes eventos”, completou Pellegrini.

O prédio público já passou por outras melhorias durante a atual administração. Em maio do ano passado, o prefeito Marcelo Belinati entregou a reforma exterior da biblioteca, que recebeu uma pintura completa da fachada; troca do telhado; reparos no madeiramento de cobertura e readequação das calhas de água; e renovação da calçado no entorno. No mesmo mês, o espaço foi tombado e considerado Patrimônio Cultural do Município, conforme a Lei de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina (nº 11.188, de 2011).

Sobre a exposição

A exposição “70 anos da Biblioteca Pública de Londrina” conta com 20 fotografias. Entre elas, há imagens retratando o início de seu funcionamento em 4 de setembro de 1951 e outras apresentando os projetos realizados nos dias atuais. Quem passar pela sede da Prefeitura, até o dia 30 desse mês, verá 10 imagens, em preto e branco, dos primeiros anos de existência do prédio público e outras 10 fotografias coloridas dos dias atuais. A intenção é que a exposição seja itinerante e passe por outros prédios públicos, como a Câmara Municipal de Londrina.

Além dessa exposição fotográfica, as comemorações do aniversário da Biblioteca Pública Municipal continuarão durante um ano, ou seja, iniciam este mês e prosseguem até setembro de 2022. Para isso, o público contará com uma programação completa. Está prevista a exposição “Memórias da Biblioteca”, com objetos e fotografias que contam a história da década de 1950 até hoje; exposição de obras especiais e raras na Sala de Exposições José Antonio Teodoro; Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (em outubro); ciclo de palestras e debates sobre a importância das bibliotecas no século XXI; mediação da informação; exposição na sala afro-indígena e sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna Brasileira, de 1922.

A diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araújo, explicou que a intenção das atividades programadas é criar um ambiente acolhedor na biblioteca, para que o público se sinta à vontade para fazer parte das comemorações. “A ideia é dar mais visibilidade à biblioteca pública, que é uma instituição fundamental para a formação do ser humano e transformação da sociedade, por isso queremos que ela contribua com a formação dos cidadãos e que todos se sintam à vontade para fazer suas pesquisas e estudos. Nos anos 60 e 70, a Biblioteca Pública Municipal era um centro de estudos e, hoje, ela se tornou um local multifuncional, vivo, dinâmico e interativo”, disse Araújo.

NCPML