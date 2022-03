Revitalizando o Museu Histórico de Londrina: Resgatando Memórias

Este é o título do projeto social da Multquímica, que tem por objetivo revitalizar o piso da área externa do museu, limpando e restaurando seu aspecto original. A empresa vai doar os produtos, alocar técnicos e parte dos equipamentos para a execução do trabalho.

Em paralelo, a Multquímica envolveu seu time interno em um concurso cultural para que cada um relate suas memórias e experiências com o MHL. Uma forma de demonstrar a importância das memórias afetivas e ao mesmo tempo fornecer um incentivo cultural a equipe. Os relatos e experiências serão compilados e entregues ao Museu Histórico de Londrina.

O projeto será executado na próxima segunda-feira dia 07/03/2022 e, segundo o diretor Edson Lara, é uma forma de agradecer a sociedade.

“Para nós é motivo de muito orgulho e uma honra participar deste projeto no museu. Precisamos devolver à sociedade o que ela nos proporcionou sendo nossa base durante estes mais de 20 anos em que estamos instalados em Londrina. Ver nossa equipe engajada e relatando memórias carregadas de emoções e sentimentos nos faz perceber que com ações simples podemos manter as nossas memórias e as da cidade sempre vivas!” A diretora do MHL, Edméia Ribeiro, também falou sobre o projeto: “Para nós do Museu, estas açoes são de extrema importância pois representam a interação e o cuidado da sociedade londrinense, no sentido de preservação e revitalização de um equipamento cultural que salvaguarda a história e as memórias da cidade e de seus moradores. Esta parceria com a Multquímica, além de deixar o espaço do museu mais belo, também significa o reconhecimento que uma empresa local tem da importância deste patrimônio cultural.” E complementa: “Esperamos que este gesto incentive outras empresas e pessoas a contribuírem com a preservação deste espaço que conta a história do povo londrinense. E o museu precisa muito!”

Mônica Curzel/Asiimp