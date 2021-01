Roberto Fú toma posse após Justiça Eleitoral retotalizar votos

Vereador assume o quinto mandado consecutivo e Marinho (MDB) deixa o cargo

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina (CML), ontem (15), empossou Roberto Fú (PDT) no cargo de vereador. Em reunião que durou aproximadamente cinco minutos, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Jairo Tamura (PL), leu um resumo da situação jurídica que ensejou a posse. Em seguida, Fú prestou compromisso e assinou o termo de posse. Nas eleições de 2020, o parlamentar recebeu 1.844 votos e assume o quinto mandato consecutivo na CML. “Eu estava esperando ser empossado, mas não imaginei que seria tão rápido. […] Esse momento é de alegria. Significa muito para mim, principalmente pelas minhas origens. Sou uma pessoa simples. Vim do Parque Ouro Branco e continuo lá até hoje. Então é um momento de glória e de gratidão”, pontuou.

No fim da tarde da última quinta-feira (14), a Câmara Municipal de Londrina havia sido notificada pela 42ª Zona Eleitoral sobre nova totalização de votos para o cargo de vereador, realizada na quarta-feira. No documento, a Justiça Eleitoral informou que havia diplomado Roberto Fú e os três primeiros suplentes do partido e cancelado o diploma do vereador Marinho (MDB), que deixa o cargo. A recontagem dos votos foi consequência de um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), de 17 de dezembro de 2020, que considerou como válidos os votos obtidos pelo candidato Zezinho Fisioterapeuta. Desta forma, após a nova totalização, o partido dele, o PDT, obteve 8.473 votos válidos e superou o MDB neste quesito, fazendo jus a uma cadeira na CML.

Biografia

Nascido em Londrina em 1958, Roberto Fú é promotor e organizador de eventos. Foi presidente da Associação de Moradores do Parque Ouro Branco durante quatro mandatos consecutivos, promovendo campanhas contra o desemprego e a violência e de combate ao mosquito da dengue. Em 2019 foi presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Investigações Decorrentes das Denúncias Relativas ao Atendimento de Clínicas Psiquiátricas de Londrina – CPL e Vila Normanda. O grupo constatou falhas na fiscalização e na auditoria dos contratos do Município de Londrina com as duas clínicas. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Roberto Fú conquistou a sua primeira vaga na Câmara de Vereadores na 14ª Legislatura (2005-2008), sendo eleito com 3.297 votos e reeleito para a 15ª Legislatura (2009-2012) com 2.326 votos. Em outubro de 2012 conquistou uma nova cadeira no Legislativo Londrinense para o mandato de 2013 a 2016 (16ª Legislatura) recebendo 3.245 votos. Em 2016 foi reeleito novamente com 4.228 votos para a 17ª Legislatura. Nas eleições de 2020, obteve 1.844 votos.

Asimp/CML