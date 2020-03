Royal Enfield chega à cidade de Londrina em ação especial

Marca mais antiga em produção contínua de motocicletas leva seus modelos para test-ride e promove evento com música ao vivo e gastronomia

Com mais de 100 anos de história e presente nas principais regiões do mundo, a concessionária de motocicletas Royal Enfield, prepara uma ação inédita para os fãs do universo do motociclismo na cidade de Londrina, no Paraná.

Amanhã, 07, a partir das 10h, a marca promove um evento com entrada gratuita na Custom Garagem (Av. Juscelino Kubitschek, 426 - Quebec), com música ao vivo e gastronomia, em que apresentará os modelos de motocicletas que estarão disponíveis para test ride na região, pelo período de seis meses, sendo a Classic 500; a Himalayan; e os lançamentos Interceptor e Continental GT.

“Essa será uma ótima oportunidade para os consumidores de Londrina conhecerem um pouco mais sobre o verdadeiro motopurismo, que só a Royal Enfield proporciona, além de experimentar os modelos das motocicletas, tirar suas dúvidas e trocar experiências sobre o segmento com o público presente”, comenta Fabiano Cantale, diretor da Royal Enfield Curitiba.

Entre os modelos disponíveis para test ride, estão a Classic 500, famosa por ser a “urbana retrô”, um modelo que combina sinais de estilo clássico com peças modernas. Essa motocicleta combina o poder, a eficiência de combústivel, a confiabilidade e a simplicidade, tudo somado a um estilo pós-guerra. Entre suas características, estão o famoso ronco do motor, reconhecido por onde passa, e o tanque de combustível com design característico do final da década de 40; a Himalayan,um modelo voltado a todos os tipos de estrada e fruto da longa história de seis décadas de pilotagem da Royal Enfield em seu lar espiritual – Os Himalaias, sendo uma opção desejada pelos fãs do turismo de aventura e resultando em um modelo simples e capaz de ir a qualquer lugar.

A Interceptor (650), que é um dos mais recentes lançamentos do mercado duas rodas, também marca presença em Londrina. A motocicleta foi desenvolvida em parceria com a lendária Preparadora de Motos de Competição – Harris. O modelo aposta em performance e durabilidade, entregando ao piloto equilíbrio e manuseio superiores. Em sua suspensão, amortecedores duplos a gás, oferecendo a perfeita combinação entre o conforto e a pilotagem. Um modelo veloz na cidade, estável no asfalto e ágil em curvas; e a Continental GT , também outro grande lançamento de 2020, que conta com uma silhueta clássica e despojada, remetendo à cultura das Cafe Racers. Os apoios de pés e mãos foram desenvolvidos de forma a oferecer uma posição de pilotagem aerodinâmica e o formato de tanque combustível permite uma melhor posição para o joelhos, proporcionando ao piloto, o máximo de esportividade.