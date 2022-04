Royal Plaza dá prêmios e traz cover de Elton John pelo Dia das Mães

O Royal Plaza Shopping (R. Mato Grosso, 310) vai presentear as mães e suas famílias com uma série de prêmios, desde brindes instantâneos, ingressos para show e até uma cozinha repaginada, incluindo eletrodomésticos novos. Para participar, basta trocar notas fiscais por cupons que dão direito a concorrer aos prêmios. A campanha tem início na segunda-feira (25) e vai até sábado (7). A apresentação será com o maestro Rogerio Martins, cover do músico Elton John, no dia 13 de maio, a partir das 19h, no Espaço Cultural do Royal, no terceiro piso.

Nesta campanha, cada R$ 100 em compras dão direito a um cupom para concorrer a uma cozinha repaginada, com utensílios domésticos e novos eletrodomésticos. Entre os itens estão espremedor de frutas, cafeteira, forno elétrico, liquidificador, panela elétrica de arroz, sanduicheira, panela de pressão e até uma máquina de lavar roupas. Os cupons não são cumulativos. Além disso, a cada R$ 250 em compras, o consumidor poderá girar a roleta e ganhar prêmios instantâneos. Serão 250 pares de ingressos para o show, 500 nécessaires exclusivas e 500 pares de Havaianas.

Para rodar a roleta, será um CPF por cupom, com valor não cumulativo. Então, a pessoa que comprar R$ 100 recebe um cupom para concorrer à cozinha. Quem gastar R$ 200, recebe outro. E, com mais R$ 50, tem direito a rodar a roleta. Ou seja, a pessoa que gastar R$ 250 em compras concorre duas vezes à cozinha repaginada e ainda roda a roleta para concorrer aos prêmios instantâneos. O público também poderá registrar fotos em um espaço temático com led no piso térreo.

Show

O maestro Rogerio Martins é considerado o cover oficial do Elton John no Brasil. Ele inclusive já lançou um álbum em tributo ao pianista, cantor, compositor e produtor britânico, todas liberadas pela gravadora do artista. A apresentação é contagiante, emocionante, divertida e envolvente, com a plateia cantando o tempo todo. O show já rodou outros países, incluindo França, Chile e Paraguai.

O espetáculo foi preparado para trazer arranjos, instrumentos e figurinos muito semelhantes aos originais. Até o sapato utilizado foi produzido sob medida para que o maestro tenha a mesma estatura de Elton John. Os figurinos, inclusive, foram feitos fora do Brasil por costureiros especializados em grandes espetáculos de Las Vegas. Entre as canções, não poderão faltar Your Song, Candle In The Wind, Can You Feel The Love Tonight, Don´t Go Breaking My Heart.

Fábio Luporini/Asimp