Rua Sergipe ganha Associação de Lojistas nesta sexta-feira (25)

A R. Sergipe, uma das principais regiões comerciais de Londrina, dá mais um passo importante para o seu desenvolvimento nesta sexta-feira (25). Trata-se do lançamento da Associação dos Lojistas da Sergipe (ALSER), que será realizado às 9 horas, na sede da ACIL (R. Minas Gerais, 297 - 1º andar).

São cerca de 430 CNPJs contabilizados na R. Sergipe. Desses, mais de 200 são lojas. Angelo Pamplona, diretor Comercial da ACIL e coordenador do Núcleo Nova Sergipe, vai ocupar a cadeira de presidente da ALSER e afirma que a iniciativa tem o objetivo de buscar a formalização do grupo de lojistas. “A Associação vai nos proporcionar maior independência, principalmente no quesito financeiro. Já perdemos alguns patrocínios por não termos um CNPJ. Com a ALSER, poderemos criar novas oportunidades e atrair investimentos, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da região", destaca.

Segundo Pamplona, o lançamento da Associação vem ao encontro de todas as ações realizadas para potencializar as melhorias na R. Sergipe, pensando em aspectos como segurança, manutenção, digitalização e capacitação dos trabalhadores.

Após o lançamento, serão realizadas campanhas junto aos lojistas com o intuito de buscar adesão à entidade.

Juliana Felis/Asimp/ACIL