Rua Sergipe vai receber projeto para melhorar trânsito e segurança

Mais uma boa notícia para os comerciantes da Rua Sergipe, tradicional centro de compras popular no centro da cidade de Londrina: Prefeitura de Londrina, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) assinam ontem (21), o Acordo de Cooperação Técnica para iniciar a execução do projeto Cidades Inteligentes na Rua Sergipe. A iniciativa pela deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR), Prefeitura e a ABDI.

Serão investidos R$ 3,4 milhões pela ABDI na iniciativa, que prevê a instalação de luminárias inteligentes com câmeras, redes de wi-fi públicas, software de reconhecimento facial, semáforos inteligentes e software de monitoramento do movimento da rua. O projeto de Londrina deverá incluir, futuramente, testes com redes 5G.

"Mais uma grande conquista para os cerca de 400 comerciantes da Rua Sergipe. Eles têm buscando constantemente melhorias para o local. Conseguimos, por meio de um projeto de lei aprovado da Assembleia, que o Dia Da Sergipe, evento que reúne cerca de 30 mil pessoas todos os anos no mês de setembro, entrasse para o Calendário Oficial de Eventos do Paraná. A rua recebeu uma revitalização, com a troca de pisos e mobiliário urbano e agora a tecnologia chega ao local", destacou Cobra Repórter.

Todo o sistema será ligado a um centro de controle operacional, com isso, melhora a mobilidade urbana, com a implantação dos semáforos inteligentes, a segurança, com a instalação de câmeras de reconhecimento facial e de placas dos veículos e, consequentemente, as vendas.

A execução tem duração prevista de três anos, período em que terá condução e acompanhamento realizados pela ABDI e pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI), parceiros em projetos de Cidades Inteligentes no Paraná, além da prefeitura de Londrina.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp