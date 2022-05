Sábado tem Feira Okupa no Barracão Tangará

A Vila Cultural Barracão Tangará (Rua Augusto Severo 544, bairro Aeroporto) recebe no próximo sábado (7), das 10 às 18h, a 2ª edição da Feira Okupa, evento que vai contar com a participação de 34 expositores de Londrina e Maringá, que vão oferecer uma grande variedade de produtos na área da moda, trabalhos artesanais, brinquedos educativos, jardinagem, livros, produtos orgânicos e performance, entre outros.

A Feira Okupa é uma ótima oportunidade para passear, conhecer e adquirir produtos de qualidade, além de promover o trabalho de artesãos e movimentar a economia local. A proposta é ter uma feira itinerante, levando-a para diversos bairros e contemplando vários públicos.

“A ideia é ocupar locais diferentes da cidade e abrir novos espaços de exposição e comercialização de trabalhos variados”, explica Fábia Machado, da equipe organizadora. “Também teremos uma programação cultural para unir arte e produção local, em um momento de reencontro ainda nesses tempos de pandemia que estamos atravessando.”

Além do comércio de artigos de qualidade e bom gosto, a Feira Okupa terá corte de cabelo express o dia todo. A animação ficará por conta do grupo Trioforro (das 11h às 12h) e do Dj Fábio Coltro (das 15 às 18h). A entrada é franca.

