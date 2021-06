Saiba como funcionam os serviços municipais no feriado de sexta-feira (11)

Por conta do Dia dos Namorados, em 12 de junho, o comércio de rua fica autorizado a funcionar na sexta-feira (11), fechando na segunda (14)

A Prefeitura de Londrina informa como será o funcionamento dos serviços municipais durante o período de feriado do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da cidade de Londrina, celebrado nesta sexta-feira (11). A sede administrativa da Prefeitura ficará fechada ao público no dia do feriado e no final de semana, retomando os atendimentos, normalmente, na próxima segunda-feira (14). Não serão interrompidos, em nenhum momento, os serviços considerados essenciais à população, incluindo atendimentos de urgência e emergência.

Por meio do decreto no 632, assinado pelo prefeito Marcelo Belinati, e publicado na edição 4.368 do Jornal Oficial do Município, está autorizada a abertura do comércio de Londrina na sexta-feira (11), das 9h às 18h. A liberação ocorreu, excepcionalmente, por conta do Dia dos Namorados, celebrado no sábado (12). Para fins de compensação, os estabelecimentos comerciais estarão fechados na próxima segunda-feira (14).

Devido ao processo de modernização do banco de dados da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT), alguns dos serviços on-line do Portal da Prefeitura de Londrina estarão inacessíveis por algumas horas. Dentre os quais, o cadastramento para vacinação, da Secretaria Municipal de Saúde; e a página do Programa de Regularização Fiscal (Profis), da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), entre outros. A manutenção está prevista para ocorrer entre as 19h desta quinta (10) e as 18h de sexta-feira (11), dia em que haverá mais intervenções, sendo que não haverá expediente nos serviços municipais nesta data.

Confira abaixo o funcionamento dos serviços municipais:

Saúde

Para a vacinação contra a Covid-19, estarão abertos, das 8h às 19h, cinco locais: o Centro de Imunização, que funciona junto ao Centro de Convivência do Idoso – Norte (R. Luiz Brugin, 570, Conjunto Maria Cecília); UBS Jardim do Sol (R. Via Láctea, 877); UBS Eldorado (R. Tertuliano, 800); UBS Ouro Branco (R. Flor dos Alpes, 570); e UBS Alvorada (Av. Poços de Caldas, 85). Quem já teve seu cadastro eletrônico validado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pode agendar o recebimento de sua dose por meio deste link.

A vacinação contra a influenza, que é realizada nas Unidades Básicas de Saúde de rotina, não acontecerá na sexta-feira (11), retornando na segunda-feira (14). Quem deseja agendar a dose deve fazer o contato telefônico com sua UBS de referência. No momento, estão sendo vacinadas crianças de seis meses a menores de seis anos; puérperas e gestantes; idosos acima de 60 anos; e professores.

As unidades exclusivas para síndromes respiratórias atenderão de forma escalonada, sempre das 7h às 19h. Na sexta-feira (11), estarão abertas as UBSs San Izidro (R. Maria José Carneiro, 85) e Milton Gavetti (Av. Humberto Puiguari Coutinho, 360). Já as UBSs Vila Casoni (Av. Dez de Dezembro, 580) e Ernani Moura Lima (R. Gerônimo Máximo, 30) funcionarão no sábado (12). No domingo (13), o atendimento ocorrerá nas UBSs Chefe Newton (R. Café Bourbon, 730) e Guanabara (R. Montevidéu, 605). Além disso, quem apresentar esses sintomas também pode comparecer à UPA Sabará.

Em relação aos demais serviços, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Sabará e do Jardim do Sol, assim como o Pronto Atendimento Infantil (PAI) estarão funcionando, 24 horas por dia. O atendimento também ocorrerá normalmente no plantão do CAPS III, Maternidade Municipal Lucilla Balallai e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU).

O Pronto Atendimento (PA) do Jardim Maria Cecília (18h) abrirá das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória atenderá das 7h às 23h. A Policlínica, o CAPS Infantil, o CAPS AD e o Centro Integrado de Doenças Infecciosas (CIDI) estarão fechados e reabrem na segunda-feira

Defesa Social

A atuação da Guarda Municipal de Londrina continua, regularmente, tanto neste feriado como no final de semana, 24 horas por dia, sem alterações nos serviços. Toda a parte operacional como patrulhamento de vias, prédios públicos, praças, áreas de lazer e outros espaços prossegue, incluindo o videomonitoramento e atividades da Patrulha Maria da Penha. Da mesma forma, tem sequência o cumprimento dos decretos de combate à pandemia de Covid-19

Para chamados e denúncias gerais, a população pode entrar em contato pelos telefones 153 (GM) ou 199 (Defesa Civil). Apenas os serviços administrativos da Secretaria Municipal de Defesa Social estarão suspensos durante o feriado e fim de semana.

Acesf

O órgão não terá atendimentos administrativos em sua sede durante este feriado. A retomada das atividades será na segunda-feira (14). No entanto, os atendimentos funerários continuam funcionando normalmente, 24h, todos os dias da semana. Informações gerais sobre os serviços da Acesf podem ser obtidas pelo site https://acesf.londrina.pr.gov.br/ .

Como forma de reduzir os riscos de contágio e transmissão de Covid-19, a Acesf orienta para que apenas um representante familiar compareça até a sede da autarquia para realizar os devidos encaminhamentos.

Fazenda

No período do feriado, não haverá atendimentos na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda. O funcionamento retorna juntamente com a reabertura da sede da Prefeitura, na segunda-feira (14).

No entanto, o sistema on-line segue disponível ao público para agendamento de horários e demandas diversas, incluindo parcelamento de IPTU, adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) e outros débitos e taxas municipais. A página geral da Secretaria Municipal de Fazenda pode ser acessada clicando aqui.

Trabalho, Emprego e Renda

A Agência do Trabalhador (SINE) e demais serviços realizados nesta sede estarão suspensos no dia 11 de junho. Mesmo assim, uma série de serviços continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.

Assistência Social

O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) atenderá durante o feriado, das 9h às 15h, pelo telefone (43) 99991-4568.

Também estarão funcionando, em plantão de 24 horas, os Conselhos Tutelares de todas as regiões do município. É possível contatá-los por meio dos telefones gerais 125 ou (43) 99991-6752.

Cohab

Também estará fechada a sede da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld), que volta a atender o público na segunda-feira (14). Durante o feriado, é possível encaminhar mensagens para o órgão por meio do formulário eletrônico (clique aqui).

Ambiente

A sede da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) não funcionará no dia 11 de junho. E, por conta da pandemia, o Parque Municipal Arthur Thomas também continua fechado para o público.

CMTU

Os setores administrativos e de atendimento ao público estarão abertos até às 17h de quinta-feira (10), retornando ao expediente regular na segunda-feira.

Na sexta-feira (11), os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários normais dos dias úteis, assim como na segunda-feira (14). Os agentes municipais de trânsito vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito em escala reduzida.

As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento facultativo. E o Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) manterá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

Os serviços de remoção de entulhos, varrição, desobstrução de bueiros, capina e roçagem do mato, conservação de lagos, entre outros, serão mantidos normalmente no feriado, assim como a coleta do lixo domiciliar.

Durante a sexta-feira, os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela permanecerão fechados para o recebimento de resíduos. O atendimento ocorrerá normalmente no sábado (3), com abertura das 8h às 15h.

O recolhimento do material reciclável será feito de acordo com a escala de cada cooperativa. Coopernorth manterá o recolhimento na sexta-feira (11). Coopermudança, Coocepeve e Ecorecin vão adiantar o serviço na quinta-feira (10). Cooperegião, Refum e Cooperoeste fazem o recolhimento na segunda-feira (14).

Para conhecer a cooperativa responsável por cada área no município, o morador pode acessar o endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.

