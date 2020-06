Sala do Empreendedor aprimora o atendimento

O objetivo é oferecer ainda mais suporte, além de garantir um contato direto com todos os microempreendedores individuais do município

Desde a última quinta-feira (4), a Sala do Empreendedor, está promovendo novidades a fim de facilitar o atendimento dos Microempreendedores Individuais (MEIs) de Londrina. Dentre as alterações estão melhorias no portal do MEI e criação de um grupo de Whatsapp para a divulgação de informações sobre o serviço oferecido.

Para uma melhor comodidade no suporte presencial, agora é possível solicitar o tipo de serviço que se pretende efetuar, através da agenda eletrônica do MEI. Anteriormente, por meio deste canal, apenas era viável estabelecer a data e horário fixos para o atendimento na sede da Prefeitura. As atividades, que neste momento podem ser requisitadas via internet, portanto, passam a ser: requerimento do Alvará de Licença; alteração de CNPJ, Alvará e Licença; baixa de empresa; declaração anual de faturamento; emissão de boletos; parcelamento MEI; e solicitação de emissão de Nota Fiscal.

De acordo com a gerente da Sala do Empreendedor, Marilsa Faria Cardoso, esta melhoria irá agilizar o atendimento presencial realizado na sede da Prefeitura. “Antes desta mudança os microempreendedores apenas agendavam a data e horário para a visita presencial, via internet, sem especificar o tipo de serviço que pretendiam realizar. Muitas vezes eles chegavam à Sala do Empreendedor e não sabiam explicar o que de fato queriam. Com o aperfeiçoamento do portal vamos ter acesso ao serviço solicitado e poder resolver com mais facilidade o pedido”, disse.

Outra novidade se deve a criação de um grupo de Whatsapp para a divulgação de informações acerca de cursos, palestras, consultoria e lives, proporcionadas pela Sala do Empreendedor e parceiros. Com esta inovação será possível contatar todos os MEIs, simultaneamente, a fim de facilitar a difusão de notícias e gerar conectividade. “O grupo surge com o objetivo de ter um contato mais direto entre o microempreendedor e a Sala. Antes esta comunicação era feita somente através do telefone. Todas as informações que passávamos eram individuais. Agora, com o grupo, teremos mais uma forma de comunicação para transmitir e também receber conteúdos deste ramo”, afirmou Cardoso.

Os interessados em ter acesso a este canal de informação, devem entrar em contato pelo (43) 9 9603-2507. Para participar do grupo é necessário comunicar o CNPJ do respectivo empreendimento de atuação.Há ainda a possibilidade de dialogar com a Sala do Empreendedor através do e-mail saladoempreendedor@londrina.pr.gov.br. Ao todo, atualmente, a Prefeitura de Londrina possui 31.071 microempreendedores individuais cadastrados em seu sistema.

NCPML