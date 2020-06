Sala do Empreendedor de Londrina conquista título de prata no prêmio SELO

A honraria, concebida pelo SEBRAE/PR, contemplou 142 municípios do Estado do Paraná

A Sala do Empreendedor de Londrina participou, na última semana, do prêmio SELO, promovido anualmente pelo SEBRAE/PR. A honraria tem como objetivo contemplar todas as salas do empreendedor, atuantes no Estado do Paraná, com selos de bronze, prata e ouro. Nesta oportunidade Londrina garantiu o título de prata.

O prêmio levou em consideração diversos critérios com relação às atividades desenvolvidas, durante o período de 2019, junto aos microempreendedores individuais (MEIs) de cada município participante. Dentre as categorias avaliadas tiveram: qualidade do atendimento; quantidade de pessoas atendidas; tipo de serviço prestado; consultorias e treinamentos oferecidos pela Sala do Empreendedor; entre outros. Ao todo 142 cidades paranaenses receberam selos.

Já os eventos para a entrega das premiações, realizados sempre na sede do SEBRAE, em Curitiba/PR, neste ano foram feitos de maneira remota devido à pandemia do novo coronavírus. Por meio de reuniões ao vivo, efetuadas durante segunda (22) e sexta-feira (26) da última semana, representantes das diversas salas do empreendedor do Estado dialogaram assuntos que envolvem os MEIs, com consultores do SEBRAE. As discussões tiveram duração de 30 minutos cada, sendo que na sexta-feira (26), às 16h, houve a abertura geral das premiações, as quais foram entregues a cada município via correio ao longo da semana.

Esta é a terceira vez em que o SEBRAE promove o prêmio SELO. Em 2019 (ano-calendário 2018) Londrina conquistou o selo de ouro. “O resultado deste ano foi bom. Estamos trabalhando para voltar ao ouro, pois possuímos competência para isto. Infelizmente tivemos algumas questões. Mas, junto com a Secretaria de Fazenda temos preparado estratégias para melhorar o atendimento até de maneira on-line, com a Sala Digital. Todas as servidoras da Sala do Empreendedor estão de parabéns pelo atendimento prestado aos MEIs”, frisou a diretora financeira do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Lilian Luci dos Santos.

Pedro Nunes/NCPML