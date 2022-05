Sala do Empreendedor de Londrina é certificada com Selo Ouro pelo Sebrae

Prêmio foi entregue no Encontro Estadual das Salas do Empreendedor do Paraná, e atesta a excelência da qualidade do atendimento da Sala de Londrina

A Sala do Empreendedor de Londrina foi certificada com o Selo Ouro em referência de atendimento. O prêmio é resultado da avaliação dos serviços entregues ao microempreendedor individual (MEI) pela Sala, em 2021, e foi recebido no encontro Estadual de Salas do Empreendedor do Paraná, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas e Empresas (Sebrae) estadual. A solenidade foi realizada nessa quinta (26), no Buffet Laguna, em Cambé.

A certificação é dividida nas categorias bronze, prata e ouro. O Selo Ouro é conferido às Salas do Empreendedor que entregam aos usuários um serviço de excelência. Além de considerar o número de atendimentos realizados e incluir a visita de um cliente oculto, a certificação tem também, como critério, a avaliação de quem utiliza os serviços da Sala. A média, em 2021, das notas recebidas de acordo com essa avaliação pelas Salas do Empreendedor do Paraná foi de 94,4, em uma escala de 0 a 100.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, comemorou a premiação. “Em um ano de mudanças importantes dentro da Sala de Londrina, e de tantos desafios impostos pelo cenário de pandemia, conquistar o Selo Ouro é motivo de muito orgulho e o resultado de um trabalho de muitas mãos. É fruto do empenho de todos os gestores que atuaram na nossa Sala, de todos os estagiários e servidores que estão lá hoje e dos que já passaram pela Sala, da rede de parceiros e, principalmente, dos nossos MEIs que confiam nos nossos serviços. Esse conjunto de esforços foi coroado com esse prêmio, que, mais do que qualquer coisa, nos mostra que estamos no caminho certo”, celebrou.

NCPML