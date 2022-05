Sala do Empreendedor promove Feira MEI do Dia das Mães na sexta-feira (6)

Evento é aberto ao público e será das 9h às 16h, na sede da Secretaria do Trabalho; população pode adquirir artigos produzidos por microempreendedores da cidade

Quem quer garantir um presente especial para o Dia das Mães, que será no próximo domingo (8), já tem dia e local para encontrar a opção ideal. Na sexta-feira (6), a Sala do Empreendedor de Londrina promove a Feira MEI Dia das Mães. A Feira é aberta ao público e será das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), localizada na Rua Pernambuco, 162.

O evento vai reunir microempreendedores individuais (MEIs) da cidade, que comercializarão artigos de diferentes tipos, com muita qualidade e a preços acessíveis. A Sala do Empreendedor fornecerá toda a estrutura para o evento, que contará com MEIs atendidos pela Sala ao longo dos últimos meses. Entre os produtos disponíveis, estão sabonetes artesanais, cosméticos, peças de confecção, acessórios e vestuário, itens de gastronomia e muito mais.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, convidou todos a participarem. “Fizemos questão de organizar esse evento aqui na Secretaria, pois é uma forma de acolher nosso público, ampliar o alcance dos MEIs que atendemos e oportunizar bons negócios. Ficamos no centro da cidade, é um dia que terá muito movimento por conta dessa data especial e temos certeza de que vai ser muito bom, tanto para quem quer um artigo legal para as mães quanto para os microempreendedores. Não deixem de vir conferir”, destacou Santos.

O secretário ainda lembrou que, junto do evento, existe toda uma gama de serviços de atendimento aos MEIs. “A Sala do Empreendedor é o ponto de apoio dos nossos MEIs. Desde seu primeiro ato, que é a formalização, até a entrega de consultorias especializadas e capacitações ou a prestação de serviços, como auxílio na declaração e emissão de boletos, tudo isso é feito na Sala. Quem quer desenvolver seu negócio, pode ter certeza que terá todo o suporte necessário na Sala do Empreendedor”, pontuou.

A Sala do Empreendedor é um projeto da SMTER em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda e Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), e conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

NCPML