Sala do Empreendedor realiza a Semana da Formalização

De 26 a 30 de julho, serão reservados 180 vagas para os empreendedores que querem se formalizar; processo é totalmente gratuito e feito na hora

A Sala do Empreendedor de Londrina fará, nos dias 26 a 30 de julho, a Semana da Formalização. Nesse período, os empreendedores da cidade que já exercem alguma atividade produtiva, mas que ainda não se formalizaram, terão uma grande oportunidade para constituir o seu MEI.

Serão distribuídas ao longo da semana 180 vagas de atendimento, das 8h às 14h, exclusivas para quem for se formalizar. O agendamento para esse serviço será feito exclusivamente pelo WhatsApp (43) 3373-5702. A Sala do Empreendedor está sediada na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), na Rua Pernambuco, 162.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, elencou alguns dos benefícios da formalização. “Quem tem seu MEI constituído conta com todas as seguranças previdenciárias, como direito à aposentadoria ou auxílio-doença; pode emitir nota fiscal; participar de processos licitatórios, e tem o suporte da Sala do Empreendedor para as diferentes ações que seu negócio precisar tomar”, disse.

No dia da formalização, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG; CPF; título de eleitor; número do recibo da última declaração do imposto de renda; número de inscrição imobiliária do local da empresa (disponível no carnê do IPTU); e comprovante de residência.

É preciso também ter um e-mail válido e cadastro no sistema do Governo Federal. O empreendedor que ainda não tiver esses acessos contará com auxílio dos servidores da SMTER para fazer tanto o e-mail quanto o cadastro. Para isso, os empreendedores devem levar seu celular.

Palestra

Para ampliar o atendimento, além da formalização, a SMTER, junto com o Sebrae Londrina, vai ofertar, gratuitamente, a palestra virtual “Seja herói de si mesmo e empreenda! Conhecendo o universo empreendedor”, com Marcus Von Bostel.

Na ocasião, o empresário vai repassar seus conhecimentos e preparar os novos MEIs para os desafios do mercado em um evento on-line, que será realizado em 5 de agosto, das 19h às 21h. Todos os empreendedores que participarem da Semana da Formalização já garantem sua vaga na palestra. “Esse será um curso especial para os formalizados começarem a pavimentar essa caminhada empresarial de forma consciente”, afirmou o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

NCPML