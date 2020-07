Sanepar amplia serviço de desinfecção em casas de repouso de Londrina

Ação, iniciada em abril, elimina novo coronavírus em superfícies do entorno de hospitais e asilos

Para auxiliar ainda mais no enfrentamento da Covid-19, a Sanepar está ampliando o serviço de desinfecção do entorno de asilos em Londrina. A ação, que já beneficia cinco unidades de saúde e dois asilos do município, vai ser levada para outras três entidades a partir desta quinta (9).

Já vinham sendo atendidos o Asilo São Vicente Paulo e o Lar Maria Tereza, desde 30 de abril. Agora, estão sendo incluídas as casas de repouso Gedalis, Nossa Casa e Maranatha. O foco é reduzir a possibilidade de contaminação do principal grupo de risco da doença, os idosos.

Trabalho intensificado

Nos hospitais da Zona Norte, da Zona Sul e Universitário, no Hemocentro e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará esta será a 12ª aplicação do hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para eliminar o vírus. Nesses locais, o trabalho foi iniciado em 15 de abril.

O serviço é feito com hidrojato em superfícies como calçadas, paredes, bancos e principais acessos dos locais. O objetivo principal é oferecer mais segurança para a atuação dos profissionais da saúde, pacientes e acompanhantes. A ação antioxidante elimina o vírus no ponto aplicado e garante que o vírus não circule por meio das roupas, sapatos e veículos no trânsito de entrada e saída das instituições.

Há o acompanhamento de um profissional técnico-químico e os operadores dos equipamentos são devidamente treinados e protegidos com equipamentos próprios para o manuseio deste tipo de produto.

A desinfecção no entorno de hospitais e asilos é uma iniciativa da Sanepar, com parceria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e da Polícia Militar.

A programação desta semana também inclui unidades de saúde do município de Cambé e quartéis do Corpo de Bombeiros de Londrina.

Desinfecção de hospitais e asilos em combate ao coronavírus

Quinta-feira - 09/07

Hospital Zona Norte

Casa de Repouso Gedalis (Rua Jonas Barbosa Leite, 816 – Jd. Alpes)

UPA Sabará

UBS 24h (Cambé)

Hospital Santa Casa Cambé

UPA Tupi (Cambé)

Casa de Repouso Nossa Casa - (Rua Guilherme da Mota Correa, 4.559, Jd. do Sol)

Sexta-feira - 10/07

Quartel Central (Rua Jaguaribe, nº 473, Vila Nova)

Quartel Zona Norte (Av. Saul Elkind, 3205 - Jardim das Palmeiras)

Quartel Zona Sul (Av. Chepli Tanus Daher, 2 - Jardim Acapulco)

Comando Regional (Rua Silvio Bussadori, 150, Jardim Tokio)

Segunda-feira – 13/07

Hospital Zona Sul

Hospital Universitário

Lar Maria Tereza (Rua Santa Clara, 165, Jd. Espanha)

Asilo São Vicente de Paula (Av. Madre Leônia, Jd. Bela Suiça)

Casa de Repouso Maranatha (Rua Júlio César Ribeiro, 990, Jd. Lolata)

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp